‘Il candido incandidato’ Ode a Sandro Bondi dimenticato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Da sindaco marxista ch’io fui di Fivizzano, divenni liberista! E a Silvio offrii l’inchino… Del leader meneghino io fui sommo poeta. Divenni il suo zerbino: Lodarlo? Unica meta! Nel cantarlo incantato nessuno arrivò a tanto! Dissi che era “L’Inviato dello Spirito Santo!” Poi un giorno inviperito dal miele che ho versato estrassi tutto il fiele che avevo digerito Ai suoi servi e famigli dissi ch’era “Ugolino… che divorava i figli! dalla sera al mattino…” Così virai di botto: divenni Verdiniano Un modo liberista di essere Renziano Dissi con mano lesta ch’ero “come Cicchitto”, che “mai fummo di destra” ma ora, son sconfitto… Debbo posare l’arpa. Le rime ho abbandonato Come una vecchia scarpa nessun mi ha candidato! Oh Paese funesto! Piango sulla tua sorte: Come scordi sì lesto Il tuo Poeta di Corte? L'articolo ‘Ilincandidato’. Ode a...