Il 23 febbraio sciopero di medici e infermieri

Sanità a rischio caos - sciopero medici e infermieri il 23 febbraio : Sanità a rischio caos, sciopero medici e infermieri il 23 febbraio Il personale infermieristico costretto ad anticipare l’agitazione che si sovrappone così a quella dei medici Continua a leggere L'articolo Sanità a rischio caos, sciopero medici e infermieri il 23 febbraio sembra essere il primo su NewsGo.

Sciopero dei medici e degli infermieri il 23 febbraio. Rischio “tilt” per la Sanità italiana : È stato anticipato per questioni tecnico-giuridiche a lunedì 23 febbraio 2018, lo Sciopero nazionale sia dei medici che degli infermieri del Servizio sanitario nazionale e del personale del comparto Sanità. Lo rende noto il sindacato degli infermieri Nursing Up. La protesta, che era stata fissata per il 26 febbraio, avrà invece luogo 3 giorni prima, a valere per tutti i turni di servizio previsti per la data e quindi dalle ore 00.00 alle ore ...

Sanità - rischio caos : sciopero medici e infermieri il 23 febbraio : Giornata di sciopero per medici e infermieri venerdì 23 febbraio. E' stata infatti anticipata per questioni tecnico-giudiriche la

Sanità a rischio caos - sciopero medici e infermieri il 23 febbraio : Al centro della protesta il mancato rinnovo dei contratti. La protesta degli infermieri, che era stata fissata per il 26 febbraio, avrà dunque inizio il 23 febbraio, a valere per tutti i turni di ...

Sanità - 26 febbraio sciopero infermieri : 13.01 Proclamato per il 26 febbraio lo sciopero generela degli infermieri italiani e del personale della Sanità per il mancato rinnovo del contratto di lavoro A indirlo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Nursing Up e Nursind. L'astensione dal lavoro di 24 ore partirà dalle 7 del 26. "La misura è colma,vogliamo riprenderci la nostra dignità di lavoratori"e "pretendiamo lo sblocco del turnover", gli "ospedali sono sotto ...

Infermieri in sciopero il 26 febbraio per il mancato rinnovo del contratto : sciopero degli Infermieri il 26 febbraio 2018, c'è l'annuncio ufficiale. I sindacati maggiormente rappresentativi degli Infermieri hanno infatti indetto uno sciopero della durata di 24 ore: gli...

Gli infermieri proclamano uno sciopero per il 26 febbraio - : Protesta per il mancato rinnovo del contratto, lo stop riguarderà anche radiologi e tecnici di laboratorio: "La misura è colma", spiegano i sindacati del settore dopo il fallito tentativo di ...

Sanità - infermieri proclamano sciopero il 26 febbraio : Una giornata di sciopero nazionale è stata proclamata per il 26 febbraio dai sindacati maggiormente rappresentativi degli infermieri, Nursing-up e Nursind. Gli infermieri si asterranno dal lavoro per ...

Sanità - infermieri proclamano sciopero per il 26 febbraio : rischio blocco in corsie e sale operatorie : Una giornata di sciopero nazionale è stata proclamata per il 26 febbraio dai sindacati maggiormente rappresentativi degli infermieri, Nursing-up e Nursind. Gli infermieri si asterranno dal lavoro per ...

Sciopero nazionale degli infermieri proclamato per il 26 febbraio : Roma - Una giornata di Sciopero nazionale è stata proclamata per il 26 febbraio dai sindacati maggiormente rappresentativi degli infermieri, Nursing-up e Nursind. Gli infermieri si asterranno dal lavoro per protestare contro il mancato rinnovo del contratto per il comparto sanità. E la protesta riguarderà anche il personale del comparto, compresi tecnici radiologi e tecnici di laboratorio. Lo Sciopero, afferma il segretario del ...

Sanità - infermieri proclamano sciopero per il 26 febbraio : rischio blocco in corsia e sale operatorie : Una giornata di sciopero nazionale è stata proclamata per il 26 febbraio dai sindacati maggiormente rappresentativi degli infermieri, Nursing-up e Nursind. Gli infermieri si asterranno dal lavoro per ...

Cobas : il 23 febbraio sciopero generale della scuola : Roma, 29 gen. (askanews) I Cobas hanno convocato uno sciopero generale di tutto il personale della scuola per l'intera giornata del prossimo 23 febbraio. In una nota Piero Bernocchi, portavoce ...

Cobas : il 23 febbraio sciopero generale della scuola : Roma, 29 gen. (askanews) - I Cobas hanno convocato uno sciopero generale di tutto il personale della scuola per l'intera giornata del prossimo 23 febbraio.In una nota Piero Bernocchi, portavoce ...

Scuola - il 23 febbraio sarà sciopero (ma arrivano mobilitazioni a raffica) : Venerdì 23 febbraio lezioni a rischio per lo sciopero nazionale della Scuola. Lo ha annunciato l'unione sindacale di base che ha proclamanto lo sciopero nell'ambito della vertenza per il rinnovo...