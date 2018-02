Hollywood dona una stella alla 'Lollo'

"Sono commossa, non mi aspettavo di tornare dopo tanti anni a Hollywood e trovare ancora tutto questo amore". Così Gina Lollobrigida sulla sua stella che brilla sulla famosa Walk of Fame. L'attrice, che lo scorso luglio ha compiuto 91 anni, è volata a Los Angeles per ricevere l'omaggio del mondo del cinema Usa: la sua è la stella numero 2.628 fra quelle sul famoso boulevard. Perfettamente truccata, con la sua pettinatura cotonata, fasciata in un abito di foggia indiana, di seta azzurra, decorato in oro e stivali con tacco alto.(Di venerdì 2 febbraio 2018)

