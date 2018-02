: #febbraio! Oggi ho girato pagina sul #calendario di pusheen ed è troppo bello!!! ??? #love… - gabrybrusa : #febbraio! Oggi ho girato pagina sul #calendario di pusheen ed è troppo bello!!! ??? #love… - silviabest77 : ‘Ho girato il mondo cucinando e ho capito che l’Italia non è un paese per Broccoli’ - Cascavel47 : ‘Ho girato il mondo cucinando e ho capito che l’Italia non è un paese per Broccoli’ - Lia72776786 : RT @farchibugi: Ho girato mesi a Livorno, ho amici cari livornesi, sono mezza senese, marito fiorentino, è abbastanza per arrabbiarmi a mor… - danieledvpd : RT @farchibugi: Ho girato mesi a Livorno, ho amici cari livornesi, sono mezza senese, marito fiorentino, è abbastanza per arrabbiarmi a mor… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Daniele Broccoli, 25 anni e nato a Rivoli, ci ha raccontato la sua esperienza lavorativa all’estero nell’ambito della ristorazione. Nel 2012 Daniele parte per l’Australia, con un Working Holiday Visa. Prima di partire decide di abbandonare l’offerta di un contratto a tempo indeterminato come magazziniere. Scelta folle, a sentire il popolo. Forse, ma non quando la voglio di partire supera la paura di lasciare. Trovando subito lavoro in un ristorante, Daniele si appassiona al freneticodella cucina. Finita l’esperienza australiana, torna in Italia e ottiene un contratto da stagista per il ristorante stellato Combal.Zero di Davide Scabin, per poi essere mandato al BluPum nel ruolo di capo partita. Dopo altre esperienze all’estero (Manchester e Barcellona), si trova costretto a rientrare in Italia. Di fronte, di nuovo, alla scelta tra il partire e ...