Guerra tra Michelle Hunziker e Lucarelli : spunta la querela : Michelle Hunziker stavolta sembra agguerrita: si è schierata contro Selvaggia Lucarelli e ha anche affermato che ci sarà una denuncia. Cosa ha fatto la blogger e giornalista? Si è permessa di dichiarare che l'associazione 'Doppia Difesa' fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno nel 2007 presenta alcuni disservizi. La notizia è arrivata ieri, 31 gennaio 2018 e continua a stupire ancora oggi chi la legge. Contrasti tra Michelle Hunziker e ...

Isola dei Famosi 2018/ Guerra tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani : Paola si schiera con l'ex pupa : Isola dei Famosi 2018, atmosfera tesa tra i naufraghi: scoppia la Guerra tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto si schiera con l'ex pupa.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:35:00 GMT)

Terza Guerra Mondiale / CIA - 'Corea del Nord potrà colpire Usa tra pochi mesi' - ultime notizie - : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: Olimpiadi, primi intoppi diplomatici tra Seul e Pyongyang. Salta uno dei primi incontri in vista dei Giochi.

TERZA Guerra MONDIALE/ Olimpiadi - primi intoppi diplomatici tra Seul e Pyongyang (ultime notizie) : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie: Olimpiadi, primi intoppi diplomatici tra Seul e Pyongyang. Salta uno dei primi incontri in vista dei Giochi tra Corea del Sud e Nord(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 03:54:00 GMT)

In Colombia esplode la "Guerra della coca" : attentato fa strage in una stazione di polizia : E' sicuramente uno degli attentati più duri subiti dalla polizia Colombiana dall'avvio del processo di pace con le Farc, ma questa volta sembra che le ex guerriglie, o quelle ancora attive, non siano responsabili...

ATTENTATO A KABUL/ Le bombe e i "talebani" nascondono la Guerra tra Isis e al Qaeda : Un nuovo attacco kamikaze a KABUL, in Afghanistan, ha causato 95 morti e 163 feriti. Il paese è nuovamente in balia di Isis e al Qaeda. Il punto di MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:02:00 GMT)ATTACCO TERRORISTICO IN HOTEL A KABUL/ Talebani e Isis si riprendono l'Afghanistan, di M. MaldoATTENTATO A KABUL/ Così l'Isis sfida al Qaeda e manda un avvertimento all'Iran, di S. Sbai

Brasile : 14 morti in Guerra tra gang : 18.47 Sono giunti sul posto con tre auto, armati fino ai denti, sono entrati in una discoteca nella città di Fortaleza, e hanno aperto il fuoco uccidendo almeno 14 persone e ferendone 16.Fra i feriti c'è un bambino di 12 anni. Una vera e propria carneficina legata a una guerra tra gang locali per controllare il traffico di droga. Le vittime, riferiscono i media brasiliani, partecipavano a una festa. A Fortaleza, una delle regioni con il più ...

Matteo Renzi - psicodramma Pd. Liste tragiche - notte di Guerra tra pianti e minacce : chi fa fuori : Il Pd rischia la scissione sulle Liste per le politiche . Sono ormai le quattro del mattino, quando la direzione del Partito Democratico riesce ad approvare le Liste dei candidati che scenderanno in ...

Soros : Trump un pericolo per il mondo - rischiamo Guerra nucleare. Facebook e Google altra grande minaccia : Lancia affondi pesanti contro Donald Trump, contro il potere dei social media- a Facebook e Google dice chiaramente che hanno i giorni contati -, contro l'Unione europea - che non dovrebbe chiedere ai ...

TERZA Guerra MONDIALE/ Perché Trump soffia sul rischio di uno scontro nucleare tra Israele e Iran? : Parlando di rischio di conflitto nucleare si pensa subito alla Nord Corea, ma un incidente catastrofico è possibile anche in altre aree di tensione tra potenze nucleari. CARL LARKY(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:08:00 GMT)Israele E PALESTINA/ Due popoli due Stati, ora la Ue raccolga la sfida di Trump, di F. LandiUN ANNO DI Trump/ Gaggi (Corriere): il tycoon può vincere anche nel 2020, ecco perché, int. a M. Gaggi

Uomini e donne - rissa in tv tra Tina e Gemma : scoppia la Guerra Video : Sembrava impossibile e invece #Tina Cipollari e Gemma Galgani [Video]hanno raschiato il fondo del barile. E' andata in onda proprio oggi 24 gennaio 2018 una puntata che il pubblico ha ritenuto sconcertante in termine di scene e parole. Niente che a #Uomini e donne non si sia visto prima, questo è stato chiaro fin da subito, ma i toni sono stati comunque mal recepiti. Le protagoniste della storia sono state Tina Cipollari, storica opinionista del ...

Uomini e donne - rissa in tv tra Tina e Gemma : scoppia la Guerra : Sembrava impossibile e invece Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno raschiato il fondo del barile. E' andata in onda proprio oggi 24 gennaio 2018 una puntata che il pubblico ha ritenuto "sconcertante" in termine di scene e parole. Niente che a Uomini e donne non si sia visto prima, questo è stato chiaro fin da subito, ma i toni sono stati comunque mal recepiti. Le protagoniste della storia sono state Tina Cipollari, storica opinionista del ...

Chi sono le prime vittime della Guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : ... sottolineando, nel suo intervento sullo stato dell'economia cinese al forum tra le Alpi svizzere, che 'il nostro sistema finanziario è fondamentalmente stabile'. Seul punta a rendere più competitive ...

Napoli - Guerra tra boss : Ti ammazzo i bimbi in cullla : Le 736 pagine relative all’ordinanza di custodia cautelare che, nella giornata di ieri, si è abbattuta sul clan Moccia, lasciano trasparire uno scenario a dir poco inquietante, un particolare reso noto dai pentiti e che riguarda da vicino i due boss Angelo Moccia e Ferdinando Cesarano. Due camorristi che, negli anni Ottanta e Novanta, erano alleati in quella che passerà alla storia criminale della Campania come la Nuova Famiglia. ...