Grande Fratello Nip | Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti?

CRISTINA PLEVANI - Grande FRATELLO/ "Mi chiedono ancora consigli - non ho voglia di rispondere!" : CRISTINA PLEVANI, parlando della nuova edizione del GRANDE FRATELLO, ha dichiarato di ricevere continue richieste di consigli su come effettuare i provini per entrare nella Casa.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:45:00 GMT)

Grande Fratello - ancora misteri sulla conduzione. Barbara Palombelli : “A me nessuno ha detto niente” : Il Grande Fratello Nip (con concorrenti non famosi) è vicino all’inizio di un nuovo corso. Ma ancora non è chiaro chi ci sarà alla conduzione. Chi, il giornale guidato da Alfonso Signorini, aveva fatto anche il nome di Barbara Palombelli. “A me nessuno ha detto niente“, dice la diretta interessata a Circo Massimo, su Radio Capital, “sapete come sono queste cose: sei sempre l’ultimo a saperlo“. Ma se glielo ...

Grande Fratello - Cristina Plevani opinionista? L'indiscrezione sul colpo di Ilary Blasi : Una voce piuttosto clamorosa sulla prossima edizione del Grande Fratello , quello originale e non nella versione vip: gli opinionisti, infatti, potrebbero essere Cristina Plevani e Luca Argentero , ...

Torna il Grande Fratello "Nip" : data - cast - anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere : Torna in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolti registrati dalle stagioni

Grande Fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast : Alex e Alessandro si candidano! : Oggi parliamo del cast del Grande Fratello VIP 2018: i concorrenti potrebbero essere una bomba, e noi appassionati ci aspettiamo delle scelte top da parte della produzione! I nomi che vi faremo oggi non sono trapelati dal dietro le quinte del reality show, anche perché non pensiamo siano già al lavoro per cercare i prossimi protagonisti, ma parleremo invece di un'autocandidatura da parte di una coppia che conosciamo molto bene e a cui siamo ...

Grande Fratello - arrivano i super opinionisti : Cristina Plevani e Luca Argentero : La Plevani è tornata ultimamente agli onori della cronaca in quanto dalle luci della ribalta è passata a fare la cassiera in un supermercato. Ma lei ribatte: 'Sono felice!'…'. READY TO GO #...

NADIA TOFFA CONDUTTRICE DEL Grande FRATELLO/ Dal malore al ritorno in tv : nessuna smentita sui social : La versione nip del GRANDE FRATELLO Vip 2018 avrà alla conduzione NADIA TOFFA? Tra il ritorno de Le Iene e il post malore, sembra che la iena sia la più quotata, solo voci?(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Grande Fratello - Nadia Toffa nuova conduttrice? Cosa sta succedendo dopo la smentita di Barbara Palombelli : Da Le Iene al Grande Fratello , il nome della conduttrice Nadia Toffa si fa sempre più insistente dopo la smentita di Barbara Palombelli. dopo il 'passo' di Anna Safroncik, dalla corsa alla conduzione ...

Nadia Toffa conduttrice del Grande Fratello/ Dal malore al ritorno in tv tra Le Iene e il reality di Canale 5? : La versione nip del Grande Fratello Vip 2018 avrà alla conduzione Nadia Toffa? Tra il ritorno de Le Iene e il post malore, sembra che la iena sia la più quotata, solo voci?(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:18:00 GMT)

Chi è Mattia Mor : ex Grande Fratello ora candidato Pd - che ha fatto infuriare Facchinetti - Linus e Sala - tra gli altri - : Boys di Simona Ventura a Quelli che il calcio , ex tronista di Uomini e donne , recluso nella Casa del Grande Fratello : nel curriculum di Mattia Mor le esperienze televisive non mancano, ma lui, ...

Grande Fratello - sarà Nadia Toffa la conduttrice del reality targato Mediaset? : L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già a Mediaset si pensa al Grande Fratello versione Nip (con concorrenti non famosi). Il dubbio maggiore? La conduttrice. Nei giorni scorsi si sono rincorsi vari nomi, ai quali il nuovo numero di Chi in edicola questa settimana aggiunge quello di Nadia Toffa: “La conduzione del Grande Fratello Nip al momento vacilla sulla scelta della conducente – si legge sul settimanale diretto da ...