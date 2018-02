Google predice se il tuo volo è in ritardo

: L'intelligenza artificiale di Google ora predice anche i ritardi dei voli - Tecno_Corriere : L'intelligenza artificiale di Google ora predice anche i ritardi dei voli -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Quando prenoti una vacanza o una trasferta di lavoro, uno degli aspetti più fastidiosi di muoversi in aereo sono i ritardi, che possono mettere a repentaglio le coincidenze o le riunioni a cui devi partecipare. Ma la cosa ancora più frustante è saperlo sempre all’ultimo minuto, quando sei seduto al gate in attesa di partire. Adesso, una nuova funzione in arrivo suVoli prova ad aiutarti dicendoti in anticipo se il tuoè in, ancora prima che l’informazione venga comunicata dalla compagnia aerea. Sfruttando l’analisi di milioni di dati sui voli passati e combinandoli con l’intelligenza artificiale del suo algoritmo,sarà in grado di predire ildel tuo, prima della conferma ufficiale. In sostanza, l’algoritmo di Big G scandaglierà il piano voli della compagnia, capirà qual è l’aereo destinato a te, ne combinerà orario di partenza e di arrivo e, ...