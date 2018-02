Google Play services 11 9 75 risolve il problema del Wi-Fi per i dispositivi Google Cast

Il Google Play Store consiglia “app comparabili” ad alcuni utenti : Il Google Play Store sta segnalando ad alcuni utenti l'esistenza di app comparabili a quelle attualmente visualizzate: nell'esempio segnalato da un utente di Reddit Google avvisa dell'esistenza di Google Maps Go, scaricabile utilizzando solamente 75 KB di dati, ma sembra che la funzione sia poco diffusa. L'articolo Il Google Play Store consiglia “app comparabili” ad alcuni utenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Assistant Go è disponibile sul Play Store - ma non per gli utenti italiani : Google ha pubblicato anche Google Assistant Go sul Play Store. Il colosso di Mountain View ha quindi deciso di continuare a pubblicare le versioni alleggerite delle proprie applicazioni principali che caratterizzeranno gli smartphone dotati di Android Go, la versione speciale destinata agli smartphone meno performanti. L'articolo Google Assistant Go è disponibile sul Play Store, ma non per gli utenti italiani è stato pubblicato per la prima ...

Nel 2017 Google ha rimosso 700.000 applicazioni pericolose dal Play Store : Nel 2017 Google ha rimosso circa 700.000 applicazioni ingannevoli o pericolose dal proprio Play Store, un dato molto significativo che segna una crescita del 70% rispetto al dato del 2016. La maggior parte di queste applicazioni non è mai arrivata effettivamente sullo Store di Google, visto che è stata bloccata dagli algoritmi di sicurezza. L'articolo Nel 2017 Google ha rimosso 700.000 applicazioni pericolose dal Play Store è stato pubblicato ...

App Google 7.20 preannuncia hotword personalizzate per Assistant e Duo per smart display : L'App Google ha iniziato a ricevere nella giornata di ieri l'aggiornamento alla versione 7.20, grazie alla quale si è scoperto che ben presto potrebbero essere disponibili hotword personalizzate per Google Assistant. L'aggiornamento alla versione 7.20 svela ora maggiori dettagli a proposito del supporto bilingue su Google Assistant, del download di podcast offline, di Google Duo su smart display ed altro ancora. L'articolo App Google 7.20 ...

Google sta testando un link diretto agli abbonamenti nel Play Store : Tra le feature in fase di test sul Google Play Store ne troviamo anche una dedicata agli utenti che hanno contenuti in abbonamento. Scopriamo di che si tratta L'articolo Google sta testando un link diretto agli abbonamenti nel Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Play Store da record : oltre 19 miliardi di app scaricate nell’ultimo trimestre del 2017 : Il Google Play Store supera i 19 miliardi di applicazioni scaricate negli ultimi tre mesi del 2017, superando lo Store di Apple ma non in quanto a spesa degli utenti: ecco le ultime statistiche stilate da App Annie. L'articolo Google Play Store da record: oltre 19 miliardi di app scaricate nell’ultimo trimestre del 2017 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google annuncia Chrome 64 - in roll out da oggi attraverso il Play Store : Chrome 64, versione 64.0.3282.116 per essere precisi, è arrivato nel Play Store e a darne notizia è Google con un breve comunicato stampa con cui ne illustra le novità e tutti i cambiamenti rispetto alla versione precedente. L'articolo Google annuncia Chrome 64, in roll out da oggi attraverso il Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri - anche in Italia : Gli audiolibri arrivano sul Play Store in 45 Paesi, tra cui anche l'Italia, e in 9 diverse lingue. Potete acquistare dunque anche in Italia alcuni dei libri più interessanti letti in alcuni casi da personaggi famosi, con prezzi contenuti. Per gli utenti di lingua inglese è possibile sfruttare l'integrazione con Google Assistant e presto arriverà su Android Auto. L'articolo Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri, anche in Italia è ...

Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App : Stando a quanto notato da un utente su Reddit, Google avrebbe introdotto un tasto Prova subito sul Play Store per le Android Instant App. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Play Libri si aggiorna alla versione 4 e si prepara agli audiolibri : Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Google Play Libri, portando l'applicazione per Android alla versione 4. Si tratta di un update che introduce soltanto qualche piccola modifica secondaria ma che contiene tanti riferimenti agli audioLibri L'articolo Google Play Libri si aggiorna alla versione 4 e si prepara agli audioLibri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gli audiolibri iniziano a comparire sul Google Play Store : Gli audiolibri si preparano a debuttare sul Google Play Store: avvistato il banner pubblicitario negli Stati Uniti, anche se per il momento non porta da nessuna parte. Arriveranno anche in Italia, magari in lingua originale? Lo scopriremo soltanto con un po' di attesa. L'articolo Gli audiolibri iniziano a comparire sul Google Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Play Store : torna la barra circolare di installazione e arriva la disinstallazione di massa : Il Google Play Store reintroduce la barra di download circolare visualizzata durante il download degli aggiornamenti o dell'installazione di nuove applicazioni. Nel frattempo in caso di scarso spazio a disposizione sullo smartwatch viene proposta la possibilità di installare diverse applicazioni e giochi contemporaneamente. L'articolo Google Play Store: torna la barra circolare di installazione e arriva la disinstallazione di massa è stato ...

Google Play Film non permette la cancellazione dei contenuti acquistati e ora è un problema : L'impossibilità di cancellare Film o serie TV dalla propria libreria di Google Play Film era una problematica secondaria che ha acquistato più importanza con l'introduzione del supporto ai Film in 4K, decisamente più "pesanti" di quelli in definizione standard (480p) o in alta definizione (1080p). L'articolo Google Play Film non permette la cancellazione dei contenuti acquistati e ora è un problema è stato pubblicato per la prima volta su ...

WhatsApp Business - disponibile sul Google Play Store : L'applicazione è stata lanciata in Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, e nelle prossime settimane arriverà anche nel resto del mondo. WhatsApp Business è pressoché identica a ...