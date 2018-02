Golf | European Tour 2018 | Chris Paisley in vetta al Maybank Championship prima

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li la spunta su Rory McIlroy e vince l’Omega Dubai Desert Classic. 45esimi Bertasio e Molinari : Finale entusiasmante all’Omega Dubai Desert Classic. Il quarto giro sull’Emirates Golf Course della città degli Emirati Arabi Uniti è stato un Tourbillon di emozioni, tra Haotong Li e Rory McIlroy. A spuntarla alla fine è stato il cinese, già in testa prima delle ultime diciotto buche, ma non senza difficoltà. A contendergli la vittoria fino all’ultimo è stato il nordirlandese, che partiva un colpo indietro: i due hanno giocato ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li scavalca Rory McIlroy in testa all’Omega Dubai Desert Classic. Edoardo Molinari tra i migliori 30 : Un cinese vola in testa all’Omega Dubai Desert Classic, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Course. Haotong Li ha piazzato un giro fantastico in 64 colpi (-8), senza alcuna sbavatura e con ben 8 birdie all’attivo, recuperando due posizioni e svettando al comando della leaderboard a quota -20. Alle sue spalle, però, resta minaccioso il ...

Golf - European Tour 2018 : secondo giro dell’Omega Dubai Desert Classic sospeso per nebbia e oscurità. Jamie Donaldson saldamente al comando : Il secondo giro dell’Omega Dubai Desert Classic, sul Golf Course della città degli Emirati Arabi Uniti, è stato interrotto per il sopraggiungere della nebbia a fine giornata e per la conseguente oscurità che ha reso impossibile proseguire il round. Molti giocatori stavano ancora completando le seconde diciotto buche, ma la maggior parte ha già terminato il giro. Tra questi Jamie Donaldson, rimasto al comando della classifica con una ...

Golf - European Tour 2018 : score bassi all’Omega Dubai Desert Classic. Comanda Jamie Donaldson - Edoardo Molinari 15° : È iniziato quest’oggi l’Omega Dubai Desert Classic, sull’Emirates Golf Course della città degli Emirati. Nella prima giornata gli score sono stati molto bassi: il percorso ha offerto molto e i campioni presenti nel field ne hanno approfittato subito. In testa dopo diciotto buche troviamo Jamie Donaldson. Il gallese ha girato in 62 colpi, 10 sotto il par, trovando quattro birdie con un eagle nelle prime nove, ed altri cinque ...

Golf - European Tour. Sergio Garcia a caccia del bis nell’Omega Dubai Desert Classic. L’Italia punta in alto con ben sei atleti : L’European Tour 2018 resta negli Emirati Arabi per l’Omega Dubai Desert Classic (montepremi 3 milioni di dollari), in programma tra giovedì 25 e domenica 28 febbraio sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Club. Dopo il trionfo dell’inglese Tommy Fleetwood nell’Abu Dhabi HSBC Championship, i migliori interpreti del circuito europeo torneranno in scena per contendersi l’ambito trofeo, sollevato al cielo un anno ...

Golf - European Tour 2018 : Tommy Fleetwood concede il bis all’Abu Dhabi HSBC Championship. Matteo Manassero chiude 30° : Tommy Fleetwood si è aggiudicato l’Abu Dhabi HSBC Championship. Per il giocatore inglese si tratta di un bis: dodici mesi fa, infatti, aveva trionfato nell’edizione 2017 del torneo che si disputa sul Golf Course della capitale degli Emirati Arabi Uniti. È stata un’ultima giornata per cuori forti. In testa partivano l’inglese Ross Fisher e il belga Thomas Pieters. Il secondo si è subito chiamato fuori con i bogey alle ...

Golf - European Tour 2018 : Ross Fisher raggiunge Thomas Pieters in vetta all’Abu Dhabi HSBC Championship. Terzo Rory McIlroy : Thomas Pieters è stato raggiunto in vetta all’Abu Dhabi HSBC Championship da Ross Fisher. Al belga non è bastato piazzare un Terzo giro in 67 colpi, 5 sotto il par, per mantenere la vetta del torneo in corso sul Golf Course della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Pieters ha completato un altro giro perfetto, con cinque birdie (quattro nelle prime nove) senza alcun colpo perso: il suo unico bogey del torneo risale infatti alla buca 12 del ...

Golf - European Tour. Thomas Pieters svetta al comando dell’Abu Dhabi HSBC Championship. Matteo Manassero e Nino Bertasio superano il taglio : Un giro da favola in 65 colpi consente al belga Thomas Pieters di volare in testa all’Abu Dhabi HSBC Championship, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Abu Dhabi Golf Course, negli Emirati Arabi. Pieters ha completato il round senza commettere sbavature, salendo a quota -12, in cima alla leaderboard con una lunghezza di vantaggio sullo spagnolo Jorge Campillo, capace ...

Golf - European Tour 2018 : Tanihara e Fleetwood in testa all’Abu Dhabi HSBC Championship. Nino Bertasio e Matteo Manassero 37esimi : L’Abu Dhabi HSBC Championship (montepremi 3 milioni di dollari) è iniziato quest’oggi sul Golf Course della capitale degli Emirati Arabi. Davanti a tutti dopo le prime diciotto buche ci sono due giocatori, Hideto Tanihara e Tommy Fleetwood. Entrambi hanno fatto percorso netto: il giapponese ha chiuso con sei birdie, quattro dei quali nelle seconde nove, mentre l’inglese, vincitore della Race to Dubai 2017, è stato più regolare ...

Golf - European Tour 2018 : Chris Paisley trionfa al BMW SA Open. Ottimo settimo posto di Renato Paratore : Chris Paisley si è aggiudicato il primo torneo dell’anno solare 2018 dello European Tour. L’inglese, dopo aver sciupato parte del suo vantaggio ieri, si è riscattato alla grande prendendosi la vittoria del BMW SA Open, d’autorità, la prima sul circuito europeo. Il britannico ha avuto i nervi saldi, nonostante la buona partenza di Branden Grace. Il sudafricano, però, dopo un birdie e un eagle nelle prime due, ha rovinato la sua ...

Golf - European Tour 2018 : l’Europa vince l’EurAsia Cup. Dominio totale nell’ultima giornata : Il Team Europa ha vinto l’EurAsia Cup 2018. La squadra del Vecchio Continente si è confermata campione del torneo a cadenza biennale mettendo in scena un Dominio totale nell’ultima giornata, quella riservata ai match singoli ai quali hanno preso parte tutti i 24 giocatori partecipanti. Sul percorso del Glenmarie Golf and Country Club di Shah Alam (Selangor, Malesia), l’Asia ha iniziato la domenica in vantaggio 6,5-5,5 ma il ...

Golf - European Tour 2018 : Branden Grace riprende Chris Paisley al BMW SA Open. Renato Paratore perde terreno : C’è sempre Chris Paisley in testa al BMW SA Open. Il terzo giro, però, ha visto l’inglese perdere qualcosa, lasciando spazio agli inseguitori. Il britannico non ha entusiasmato, trovando tre birdie ma perdendo un sanguinoso colpo alla 16, chiudendo il giro in 70 colpi. Il suo -15 lo mantiene in vetta ma alle sue spalle è salito forte Branden Grace, che era già stato in testa dopo il primo giro. Il sudafricano ha vissuto una seconda ...

Golf - European Tour. Perfetta parità nella seconda giornata - Team Asia ancora avanti di misura nell’EurAsia Cup : Team Asia ancora in vantaggio ad una giornata dalla fine dell’EurAsia Cup (montepremi 4,8 milioni di dollari), torneo che inaugura il nuovo anno per il circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso del Glenmarie Golf and Country Club di Shah Alam (Selangor, Malesia). nella seconda tornata di match play, si registra una Perfetta parità. Le coppie europee hanno portato a casa tre foursomes e altrettante sono ...

Golf - European Tour. Chris Paisley e Adrien Saddier in fuga nel BMW Sa Open. Grande rimonta di Paratore - ora è nella top ten : Due uomini in fuga al termine del secondo giro del BMW Sa Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del City of Ekurhuleni di Guateng, in Sudafrica. L’inglese Chris Paisley e il francese Adrien Saddier hanno fatto il vuoto rispetto al resto del gruppo, giungendo al giro di boa con 13 colpi sotto il par e ben quattro lunghezze di vantaggio sul più immediato inseguitore, il ...