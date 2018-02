Gli Stati Uniti negano il visto a Maradona dopo gli insulti a Trump

Gli Stati Uniti ancora contro Bashar al-Assad : "Usa nuove armi chimiche - Trump è pronto ad agire" : Il regime siriano sta sviluppando e producendo nuove armi chimiche. L'allarme arriva da Washington, e a lanciarlo sono alcuni alti funzionari dell'amministrazione Trump che nel corso di un briefing inviano un chiaro monito a Damasco. Un monito che arriva direttamente dalla Casa Bianca: gli Stati Uniti, se necessario, sono pronti a una nuova azione militare in Siria, con una potenza di fuoco maggiore rispetto alla scorsa primavera.Era lo scorso ...

Matteo Salvini - fango sulla Lega daGli Stati Uniti : 'Il Carroccio prende soldi dai russi - indagate' : Una bomba di fango sulla Lega di Matteo Salvini , evidentemente troppo anti-establishment, almeno secondo gli Stati Uniti. A sganciarla, infatti, è il senatore democratico Ben Cardin , l'autore del ...

Sei Nazioni 2018 : tutte le statistiche - record e primati. Inghilterra la più vincente - Wilkinson miGlior marcatore - Parisse per il record : Quella che sta per iniziare è la 19^ edizione del Sei Nazioni di rugby così come lo conosciamo oggi, ovvero dall’ingresso dell’Italia avvenuto nel 2000, la numero 124 considerando il vecchio Cinque Nazioni e, ancor prima, l’Home Championship, conteso tra le quattro selezioni britanniche, prima dell’ingresso della Francia. Dall’inizio del torneo, nel 1883, l’Inghilterra ha raccolto 28 vittorie, seguita dal ...

Diminuiscono i licenziamenti neGli Stati Uniti - Report Challenger : Teleborsa, - Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti, a gennaio, proseguendo il movimento di ridimensionamento avviato dopo l'estate. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas , le ...

Trapani - violenta la fiGlia 13enne anche davanti alla madre : arrestati lui e la moGlie : Un altro episodio di abusi è stato scoperto a Como, dove la polizia ha arrestato un cinquantenne bresciano per atti sessuali su una bambina di 4 anni

BELEN RODRIGUEZ/ Foto - in costume da bagno per Swarovski : il viaggio neGli Stati Uniti continua : BELEN RODRIGUEZ si trova ancora negli Stati Uniti per la campagna pubblicitaria di Swarovki. In Italia invece si torna a parlare della conduzione del Grande Fratello Nip.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 03:37:00 GMT)

"Minaccia la stabilità in Medioriente". Gli Stati Uniti mettono il capo di Hamas - Ismail Haniyeh - nella blacklist dei terroristi : Gli Stati Uniti hanno messo nella lista nera dei 'terroristi' il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, sullo sfondo delle forti tensioni fra Usa e palestinesi dopo il riconoscimento da parte di Donald Trump di Gerusalemme come capitale di Israele.Haniyeh, secondo il segretario di stato Rex Tillerson, "minaccia la stabilità in Medio Oriente" e "mina il processo di pace" con Israele. Le sanzioni gli impediranno "l'accesso alle risorse necessarie ...

Trapani : inquirenti su genitori arrestati per abusi su fiGlia - una storia squallida : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Una storia squallida, purtroppo nel nostro lavoro non si finisce mai di raggiungere il fondo. E questa storiaccia lo conferma, ancora una volta". A parlare è uno degli inquirenti che si sono occupati dell'indagine che oggi ha portato all'arresto di un padre e una madr

