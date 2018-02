Giulio Regeni : ucciso per danneggiare i rapporti tra Italia ed Egitto : "Hanno ucciso Giulio Regeni per rovinare la relazione tra Italia ed Egitto e non farci arrivare qui". Sono queste le parole che il Presidente Al Sisi pronuncia rivolgendosi all'amministratore delegato dell'Eni Descalzi. L'ufficiale apertura di un grande giacimento di gas ha forse portato all'Italia una "verità" sulla morte del ricercatore ma sicuramente ancora non la sua giustizia. Al Sisi continuando il discorso durante l'inaugurazione, ...

Giulio Regeni/ Al Sisi : "Continueremo a cercare i colpevoli - volevano rovinare i rapporti con l'Italia" : Giulio Regeni, il presidente egiziano Al Sisi torna a parlare della morte del giovane friulano: nuovo messaggio rivolto ai genitori e il desiderio di affidare i responsabili alla giustizia.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:11:00 GMT)

Il presidente egiziano Al Sisi inaugura il maxi-giacimento Eni di Zohr con l'ad Descalzi e promette di trovare i killer di Giulio Regeni : Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha inaugurato il maxi-giacimento di gas Zohr, nel Mar Mediterraneo, insieme all'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Un'inaugurazione che ha avuto echi italiani non solo per la collaborazione con il cane a sei zampe, ma anche per il caso Regeni. Al-Sisi, infatti, ha promesso di portare i colpevoli dell'uccisione del giovane ricercatore italiano davanti alla giustizia.Per il presidente ...

Sono alla marcia per Giulio Regeni - i ladri svuotano loro casa : Mentre il paese era in piazza per ricordare Giulio Regeni, i ladri hanno visitato le case dei partecipanti alla fiaccolata e le hanno ripulite da cima a fondo.E' successo giovedì scorso a Fiumicello, in provincia di Udine, paese natale del giovane ricercatore friulano barbaramente torturato e ucciso in Egitto, dopo essere stato rapito, nelle prime settimane del 2016, dalle forze di sicurezza.Un omicidio dai contorni ancora poco chiari: e ...

Regeni - fiaccolata a Fiumicello. L’appello della legale della famiglia : “Candidati mettano verità per Giulio nel loro programma” : Oltre un migliaio le persone hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa e alle altre iniziative organizzate a Fiumicello a due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni a Il Cairo. Tanti i giovani e gli studenti, i cittadini di Fiumicello, città in provincia di Udine dove è cresciuto il giovane ricercatore, e dei comuni limitrofi, con fiaccole gialle e cartelli in mano a chiedere ‘verità per Giulio’. “Speriamo che chi di dovere ...

'Due anni senza Giulio Regeni' - scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 : Sono passati esattamente due anni dalla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano che il 25 gennaio 2016 spariva al Cairo e veniva ritrovato senza vita quasi un mese dopo, il 3 febbraio 2016. Centonove le piazze italiane che hanno reso omaggio al ricercatore: da Fiumicello, sua città natale che ha organizzato una grande fiaccolata, a Roma, dove un nutrito gruppo di persone si è riunito nella cornice di Piazza Montecitorio. Candele, ...

Giulio Regeni ricordato il 25 gennaio in mille piazze italiane e a Vicenza Piazza dei Signori era piena di... assenze - soprattutto dei ... : Stasera proprio lì in corteo hanno sfilato anche la madre, Paola Deffendi, il padre Claudio e la sorella Irene, oltre a esponenti del mondo dello spettacolo e della politica. "Oggi l'Italia è gialla",...

CASO REGENI/ Giulio - usato come una pedina per dividere l'Italia dall'Egitto : Il 25 gennaio di due anni fa veniva rapito, torturato e ucciso Giulio REGENI. E' stato usato come una pedina dagli inglesi per creare una frattura tra Egitto e Italia, dice RENATO FARINA(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:04:00 GMT)CASO REGENI/ Lo strano silenzio dell'Italia sugli affari francesi in Egitto, di P. AnnoniCASO REGENI/ Chi ha voluto isolare l'Italia sta a Londra, non al Cairo, di M. Maldo

In piazza per Giulio Regeni a due anni dalla scomparsa : 'Due anni senza Giulio', 'Verità per Giulio' sui cartelli gialli e queste stesse parole scritte con le candeline accese sul pavimento della piazza: la manifestazione promossa da Amnesty International ...

Roma - fiaccole per Regeni. Noury : “Giulio simbolo della bellezza di questo paese - normale e straordinario” : Cinquecento persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giulio Regeni oggi a Roma, davanti a Montecitorio. Due anni fa, alle 19.41, il ricercatore italiano mandava il suo ultimo messaggio e contatto dal Cairo: il suo cadavere verrà ritrovato nove giorni dopo. “La cosa bella, pur in un clima di tristezza, è che c’è tanta mobilitazione, più dell’anno scorso: gli italiani non si rassegnano a non sapere. Giulio poteva essere il ...

Roma - centinaia in piazza per Regeni. Noury : “Giulio simbolo della bellezza di questo paese” : Cinquecento persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giulio Regeni oggi a Roma, davanti a Montecitorio. Due anni fa, alle 19.41, il ricercatore italiano mandava il suo ultimo messaggio e contatto dal Cairo: il suo cadavere verrà ritrovato nove giorni dopo. “La cosa bella, pur in un clima di tristezza, è che c’è tanta mobilitazione, più dell’anno scorso: gli italiani non si rassegnano a non sapere. Giulio poteva essere il ...

Giulio Regeni - due anni fa l'omicidio del ricercatore in Egitto : fiaccolate in tutta Italia : Alle 19,41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviava il suo ultimo messaggio, l'ultimo contatto con qualcuno prima di scomparire. Oggi, a due anni di distanza, in 109 piazze Italiane sono state ...

“Verità per Giulio Regeni” - l’accensione delle fiaccole di Amnesty davanti a Montecitorio : Alle 19,41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviava il suo ultimo messaggio prima di sparire. Due anni dopo, a Roma almeno 500 persone hanno ricordato, insieme ad Amnesty International Italia, il ricercatore scomparso al Cairo. Accendendo altrettante candele alle 19.41 davanti a Montecitorio. Un’iniziativa che ti è tenuta contemporaneamente in molte altre città. “La cosa bella, pur in un clima di tristezza, è che c’è tanta ...

Giulio Regeni - un migliaio di persone alla fiaccolata a Fiumicello : Sono oltre un migliaio le persone che stanno partecipando alla fiaccolata silenziosa e alle altre iniziative organizzate stasera a due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni a Il Cairo. Lo rendono noto gli organizzatori della manifestazione, voluta per chiedere verità e giustizia per il ricercatore friulano. Tanti i giovani e gli studenti, i cittadini di Fiumicello e dei comuni limitrofi, con fiaccole gialle e cartelli in mano a chiedere ...