Giorgia Meloni sul presunto killer nigeriano di Pamela | ' Ora basta | difendiamo la nostra

Quinta Colonna - Giorgia Meloni al faccia a faccia con Paolo del Debbio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quinta Colonna: i temi della puntata di oggi giovedì 1 febbraio Paolo Del Debbio ...

Quinta Colonna / Anticipazioni : Paolo Del Debbio incontra Giorgia Meloni e Orietta Berti (1 febbraio 2018) : Quinta Colonna, Anticipazioni puntata 1 febbraio 2018: Paolo Del Debbio intervisterà Giorgia Meloni e poi avrà una chiacchierata con Orietta Berti dopo le recenti polemiche.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 06:32:00 GMT)

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio : 'Nella city per rassicurare l'alta finanza. Ma non è nemico dei poteri forti?' : Tra le notizie del giorno, quella di Luigi Di Maio nella city, a Londra, per 'rassicurare' il mondo della finanza. Sembra una barzelletta, ma non lo è. E di sicuro non lo è per Giorgia Meloni , che coglie l'occasione per triturare il candidato premier M5s. Lo fa su Facebook, dove si domanda: '...

Giorgia Meloni candida Ylenia Lucaselli - la regina del vino : un'eccellenza internazionale per sbancare il 4 marzo : Il marito, americano, titolare della prima compagnia al mondo nella distribuzione di vino e alcool, la Southern Glazer's Wine and Spirits, con sede a Miami e in Texas, ha un fatturato di 40 milioni ...

Ylenia Lucaselli : 'Con Giorgia Meloni per un Paese più ricco' : Un amore che le viene anche dal marito, un americano innamorato dell'Italia ma soprattutto titolare della prima compagnia al mondo nella distribuzione di vino e alcool, la Southern Glazer's Wine and ...

Giorgia Meloni : 'L'euro è una moneta sbagliata - potrebbe crollare. Ci vuole un piano B' : 'L' euro è una moneta sbagliata, potrebbe esplodere '. La rivelazione bomba è di Giorgia Meloni che in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 ha spiegato che 'le grande banche d'affari ...

Giorgia Meloni - alta tensione con Myrta Merlino : 'Basta con queste domande' : E ancora: 'Ne faccio una questione politica: a loro chiedete se sono d'accordo con me? Solo perché sono donna? Mi fa molto arrabbiare questa cosa...'. La Merlino visibilmente irritata risponde: 'Ma ...

Giorgia Meloni candida Adolfo Urso : 'Io - ultimo ex di An. Fini ha sbagliato - la Lega la batto' : Oggi, a 60 anni e dopo 5 di esilio dalla politica, il padovano di nascita e siciliano d'adozione torna in pista, candidato per un seggio al Senato proprio in Veneto con Fratelli d'Italia . dietro un'...

Regione Lazio - Pirozzi 'ringrazia' Giorgia Meloni : "Mi espelle come nelle purghe staliniane" : Il sindaco di Amatrice: per me voto inutile? Inutili sono altri. Parisi? Faccia lui il vicepresidente a me

Sergio Pirozzi : 'Giorgia Meloni come Stalin' : Insomma, lui è uno che le cose non riesce proprio a tenersele dentro. E così, pochi giorni dopo la scelta di Stefano Parisi come candidato del centrodestra a governatore del Lazio, Sergio Pirozzi ha ...

Giorgia Meloni - lacrime a Mattino Cinque : 'Mia figlia Ginevra...' : Ospite a Mattino Cinque , Giorgia Meloni ha dimostrato decisione e fermezza inferiori a quelle che, invece, dimostra solitamente in politica. Giorgia Meloni si è commossa in diretta parlando della figlia Ginevra e, dopo aver affermato di volere che sua figlia la definisse 'una patriota', alla domanda: 'Ma non c'è il rischio che ...

Giorgia Meloni/ Video - piange in diretta tv per la figlia Ginevra : “Spero sia fiera di me” : Giorgia Meloni in collegamento con Mattino Cinque per parlare dei programmi di Fratelli d'Italia: dal lato politico a quello umano commuovendosi in diretta tv per la figlia.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 13:07:00 GMT)

Giorgia Meloni - il colpaccio : il grande ritorno - Guido Crosetto candidato con Fratelli d'Italia : Un grande, sorprendente ritorno in Parlamento, a fianco di Giorgia Meloni . 'Alla fine l'ho convinto: torna con noi, come sempre quando il gioco si fa duro, Guido Crosetto ', è l'annuncio della leader ...

Giorgia Meloni - manifesto di Fratelli d'Italia imbrattato a Napoli : E' Daniela Santanché, candidata di Fratelli d'Italia, che denuncia l'accaduto: 'Imbrattati i manifesti di Giorgia Meloni a Napoli: vergogna'. E mostra una foto di un cartello del partito con il volto ...