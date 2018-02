FRANCESCO MONTE SQUALIFICATO PER DROGA? Mercedesz Henger torna all' attacco Isola dei

Mercedesz Henger : “Mamma Eva ha attaccato FRANCESCO MONTE perché pensava ai problemi di mio fratello con la marijuana” : Mercedesz Henger, figlia di Riccardo Schicchi e di Eva Henger, difende la madre eliminata nella seconda puntata de L’isola dei famosi 13. Ecco cosa dichiara a Spy (in edicola da venerdì 2 febbraio). Mercedesz Henger: “Mio fratello arrestato per la marijuana, per noi fu uno choc” Durante la diretta della puntata del 29 gennaio su […] L'articolo Mercedesz Henger: “Mamma Eva ha attaccato Francesco Monte perché pensava ...

FRANCESCO MONTE squalificato per droga?/ a Mattino Cinque l'ironia della Panicucci (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:21:00 GMT)

FRANCESCO MONTE squalificato? Il Moige è intervenuto - attesa per la decisione di Mediaset : Francesco Monte verrà squalificato davvero? Gira e rigira, si ritorna a parlare dell'argomento più scottante dell'Isola dei Famosi 2018. Tutto è cominciato da una confessione scioccante da parte di Eva Henger, ma il finale è imprevedibile: se l'ex tronista dovesse continuare a rimanere nel reality show, molti sarebbero in disaccordo con il mancato provvedimento preso dalla produzione; se invece dovesse essere eliminato, ci saranno altri che ...

Isola 2018 - FRANCESCO MONTE squalificato dal gioco? : Francesco Monte squalificato all'Isola dei Famosi 2018? Nella seconda puntata serale è accaduto il finimondo: Eva Henger ha fatto una rivelazione shock che ha messo a serio rischio la partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne al reality show. Delle accuse che non sono passate inosservate e che certamente non finiranno immediatamente nel dimenticatoio: se ne parlerà anche altrove, visto che Eva ha voglia di raccontare tutta la verità su ...

FRANCESCO MONTE - cosa rischia dopo la denuncia per la droga all'Isola dei Famosi : Francesco Monte denunciato dal Moige per la presunta droga , nello specifico marijuana, introdotta all' Isola dei Famosi prima che i concorrenti dessero effettivamente inizio al reality. Francesco ...

FRANCESCO MONTE squalificato? Arrivano le denunce - la situazione si aggrava : Francesco Monte verrà squalificato davvero? Gira e rigira, si ritorna a parlare dell'argomento più scottante dell'Isola dei Famosi 2018. Tutto è cominciato da una confessione scioccante da parte di Eva Henger, ma il finale è imprevedibile: se l'ex tronista dovesse continuare a rimanere nel reality show, molti sarebbero in disaccordo con il mancato provvedimento preso dalla produzione; se invece dovesse essere eliminato, ci saranno altri che ...

Eva Henger fa la spia sulla droga di FRANCESCO MONTE - Mercedesz rivela il vero motivo : Lo scontro tra Eva Henger e Francesco Monte continua ad essere motivo di dibattito, così è stato a Mattino 5. Durante la prima serata del reality de L'Isola dei famosi, l'ex...

FRANCESCO MONTE : tra le accuse di Eva e dell'ex suocera Video : La seconda diretta della tredicesima edizione dell'#Isola dei Famosi ha riscosso un successo tale da tenere il pubblico italiano incollato alla televisione. Fin dall'inizio la puntata è stata ricca di colpi di scena che potranno determinare un'eventuale squalifica di un naufrago. Si tratta dell'ex di Cecilia Rodriguez, ovvero #Francesco Monte. L'ex tronista ha deciso di partecipare al reality della sopravvivenza per dimenticare la sua storia ...

FRANCESCO MONTE squalificato per droga?/ Il pianto disperato con la "sua" Paola (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:09:00 GMT)

FRANCESCO MONTE squalificato per droga?/ Mara Venier : "Sono tutti coinvolti!" (Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 05:15:00 GMT)

L'Ambasciata dell'Honduras interviene : ecco cosa rischia FRANCESCO MONTE Video : Dopo la seconda diretta dell'#Isola dei Famosi non si parla d'altro che del caso marijuana in Honduras. Eva Henger ha accusato l'ex tronista #Francesco Monte di aver fumato per tre giorni sostanze stupefacenti durante la sua permanenza in villa, non rendendosi conto delle gravi conseguenze che possono scatenarsi contro il ragazzo. Quest'ultimo non ha negato l'evidenza, ma ha semplicemente risposto con tono alto che lui ha iniziato [Video]il ...

FRANCESCO MONTE squalificato per droga?/ Isola dei Famosi 2018 : nuove accuse da Nadia Rinaldi : Francesco Monte squalificato dall'Isola dei Famosi 2018 per aver fumato una canna? Mentre Mediaset indaga, Nadia Rinaldi lancia nuove accuse all'ex tronista.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:00:00 GMT)

Isola 2018 : il destino di FRANCESCO MONTE nelle mani della redazione Video : La seconda puntata dell'#Isola dei famosi 2018 ha lasciato i suoi strascichi e #Francesco Monte è al centro del gossip per via delle accuse dell'ex naufraga #Eva Henger. L'ex pornostar, eliminata nel corso della puntata di lunedì, prima di lasciare l'Honduras ha lanciato gravi e pesantissime accuse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalla donna, Francesco, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, avrebbe fumato ...

Nadia Rinaldi contro FRANCESCO MONTE : l’attrice furiosa per una frase : Isola dei Famosi: perché Nadia Rinaldi è arrabbiata con Francesco Monte? Dopo il litigio con Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi si è scagliata contro Francesco Monte all’Isola dei Famosi. L’attrice non ha apprezzato la nomination dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ma soprattutto la motivazione che il giovane tarantino ha fornito ad Alessia Marcuzzi nel corso della […] L'articolo Nadia Rinaldi contro Francesco Monte: ...