Francesco Monte squalificato per droga? L' ex tronista rischia molto di più Isola dei

Isola dei Famosi 2018 : Paola asciuga le lacrime di Francesco Monte : Ancora tristezza sul volto di Francesco ma per fortuna che accanto a lui c'è Paola

Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ Video : "Mi aspetto di approfondire la conoscenza" (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto ha parlato per la prima volta di Francesco Monte durante un confessionale andato in onda recentemente all'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5.

Mercedesz Henger/ "Mia madre Eva contro Francesco Monte? Pensava a mio fratello che faceva uso di cannabis" : Mercedesz Henger, intervistata da Spy, parla delle accuse della madre Eva a Francesco Monte: "Ha sbagliato il modo ma Pensava a mio fratello che faceva uso di cannabis".

“Non si è regolato!”. Isola dei Famosi - ancora bufera su Francesco Monte. La naufraga è una furia dopo la diretta - proprio quella dello scandalo della droga. Si sfoga a mente lucida ed ecco che esce da quella bocca : Isola dei Famosi: Francesco Monte ancora nel mirino. Sembra proprio non esserci pace per quello che è stato definito ‘il pezzo da novanta’ di questa 13esima edizione del reality, già travolto dallo scandalo droga che, dopo la denuncia del Moige all’ambasciata honduregna di Roma, è tutt’altro che affievolito. Ma Eva Henger, che ha accusato l’ex tronista in diretta e poi è stata eliminata dal gioco al televoto, ...

Francesco Monte sarà squalificato dall'Isola? Tutto quello che c'è da sapere Video : Non c'è alcun dubbio, il polverone alzato da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte per un uso non consentito di sostanze stupefacenti sull'Isola dei Famosi, è il tema principale su cui da giorni Mediaset sta indagando. Sul sito ufficiale dell'Isola dei Famosi 2018 [Video] è uscito il comunicato stampa ufficiale che è stato anche letto in una diretta di Pomeriggio Cinque. Presa visione della questione, Mediaset ha deciso di dedicare questi ...

Mercedesz Henger : “Mamma Eva ha attaccato Francesco Monte perché pensava ai problemi di mio fratello con la marijuana” : Mercedesz Henger, figlia di Riccardo Schicchi e di Eva Henger, difende la madre eliminata nella seconda puntata de L’isola dei famosi 13. Ecco cosa dichiara a Spy (in edicola da venerdì 2 febbraio). Mercedesz Henger: “Mio fratello arrestato per la marijuana, per noi fu uno choc” Durante la diretta della puntata del 29 gennaio su […] L'articolo Mercedesz Henger: “Mamma Eva ha attaccato Francesco Monte perché pensava ...

Francesco Monte - cosa rischia dopo la denuncia per la droga all'Isola dei Famosi : Francesco Monte denunciato dal Moige per la presunta droga , nello specifico marijuana, introdotta all' Isola dei Famosi prima che i concorrenti dessero effettivamente inizio al reality. Francesco ...

Eva Henger fa la spia sulla droga di Francesco Monte - Mercedesz rivela il vero motivo : Lo scontro tra Eva Henger e Francesco Monte continua ad essere motivo di dibattito, così è stato a Mattino 5. Durante la prima serata del reality de L'Isola dei famosi, l'ex...

Francesco Monte : tra le accuse di Eva e dell'ex suocera Video : La seconda diretta della tredicesima edizione dell'#Isola dei Famosi ha riscosso un successo tale da tenere il pubblico italiano incollato alla televisione. Fin dall'inizio la puntata è stata ricca di colpi di scena che potranno determinare un'eventuale squalifica di un naufrago. Si tratta dell'ex di Cecilia Rodriguez, ovvero #Francesco Monte. L'ex tronista ha deciso di partecipare al reality della sopravvivenza per dimenticare la sua storia ...