Francesco Monte squalificato? Arrivano le denunce | la situazione si aggrava

Francesco Monte squalificato per droga?/ Il pianto disperato con la "sua" Paola (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:09:00 GMT)

L'Ambasciata dell'Honduras interviene : ecco cosa rischia Francesco Monte Video : Dopo la seconda diretta dell'#Isola dei Famosi non si parla d'altro che del caso marijuana in Honduras. Eva Henger ha accusato l'ex tronista #Francesco Monte di aver fumato per tre giorni sostanze stupefacenti durante la sua permanenza in villa, non rendendosi conto delle gravi conseguenze che possono scatenarsi contro il ragazzo. Quest'ultimo non ha negato l'evidenza, ma ha semplicemente risposto con tono alto che lui ha iniziato [Video]il ...