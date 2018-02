FRANCESCA CIPRIANI Isola dei Famosi 2018 | la showgirl finge? Ecco le perizie

Isola dei Famosi : tra FRANCESCA CIPRIANI e Cecilia insulti e parolacce Video : L'#Isola dei Famosi 2018 non sta certo brillando per l'eleganza dei protagonisti e per il loro savoir-faire: se la vicenda di Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana [Video] lascia abbastanza basiti e preoccupati, visto che in Honduras ci sono pene di svariati anni di carcere per quel che riguarda le droghe, non mancano mai litigi a suon di urla e parolacce tra i naufraghi. Anzi, come spesso accade - impossibile negarlo - ...

Isola dei Famosi 2018 : spuntano le perizie psichiatriche di FRANCESCA Cipriani : La madre di Francesca rende note le relazioni psichiatriche della figlia, affetta da ansia e depressione.

Isola dei Famosi 2018 - lite tra FRANCESCA CIPRIANI e Cecilia Capriotti : “Sei una vipera” - “Tu un fenomeno da baraccone” : Una lite tutta al femminile tiene banco all’Isola dei Famosi e anche oggi la dose di trash per chi è appassionato del genere è servita, calda e fumante. Protagoniste Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti che hanno dato vita a un acceso battibecco. Il motivo? Francesca Cipriani dice di non poterne più della gente che davanti dice una cosa e dietro le telecamere ne dice un’altra, riferendosi in particolare alla Capriotti. “Di te ...

FRANCESCA Cipriani/ Isola dei Famosi 2018 - tutti contro di lei tra offese e accuse : attrice mancata o falsità? : Francesca Cipriani star all'Isola dei Famosi 2018 e nel mirino dei suoi colleghi che continuano ad affrontarla e offenderla. Ecco cosa è successo alla ex gieffina in Honduras(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:47:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Guerra tra Cecilia Capriotti e FRANCESCA CIPRIANI : Paola si schiera con l'ex pupa : Isola dei Famosi 2018, atmosfera tesa tra i naufraghi: scoppia la Guerra tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto si schiera con l'ex pupa.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:35:00 GMT)

Chi è FRANCESCA Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

FRANCESCA CIPRIANI e l’attacco di panico - lo psichiatra che la visitò : ‘Presenta ansia e depressione’ : Nella puntata di Pomeriggio 5 del 30 gennaio si parla dell’episodio di panico avuto da Francesca Cipriani nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, quando cominciò a urlare all’elicotterista di abbassarsi per la paura di tuffarsi in mare da quell’altezza. In molti non avevano creduto all’attacco di panico. Ecco quindi spiegata la presenza in studio di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, con due ...