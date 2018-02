Forza Italia | Gianni Letta | ' Tornate da me quando avrete bisogno di formare un governo'

Silvio interrompe la campagna elettorale? Forza Italia : "Sta bene - nessun ricovero" : Berlusconi interrompe la campagna elettorale per affaticamento e sbalzi di pressione? Cancellata partecipazione a 'Porta a porta'. Ma lui smentisce. "Sto benissimo" Segui su affarItaliani.it

Frena Forza Italia - sale il M5S Il Pd resta al palo. Indecisi boom : Elezioni 2018 sondaggi. Su AffarItaliani.it il barometro sul voto del 4 marzo in collaborazione con Alessandro Amadori, sondaggista e docente di Comunicazione Politca (Laboratorio) all'Università Cattolica di Milano. Si tratta di meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi e su analisi di sentiment sul web

Chi sono e da dove vengono gli uomini (e le donne) che Forza Italia potrebbe schierare : Forza Italia dovrebbe formalizzare solo lunedì mattina i candidati alle prossime elezioni. Berlusconi ha saltato la partecipazione dalla Annunziata ("Ci ha dato buca ma lo perdoniamo", ha detto la conduttrice) ma nella Capitale sono al lavoro Antonio Tajani e i capigruppo. Lavori in corso per chiudere nelle varie regioni. Ancora da definire il quadro in Lazio, Campania, Emilia, Puglia, Liguria, Marche, Sicilia. ...

Per la Reuters Di Maio “disponibile a governo di larghe intese M5S - Forza Italia e Pd” : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio avrebbe detto parlando a Londra ad una platea di investitori che il suo partito sarebbe disponibile ad un governo di larghe intese con Pd, Forza Italia e Lega nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnasse un risultato chiaro. A riferirlo l’agenzia Reuters, citando una fonte che ha partecip...

Grillini a Londra. Il piano di Di Maio - ? - per le larghe intese con Pd e Forza Italia : Chi investe in titoli di stato, chi in bond di società Italiane, chi in altri settori dell'economia sarebbe rimasto soddisfatto, dicono, dalla presa di distanza dai no euro di una formazione che si è ...

Luigi Di Maio - fonti inglesi della City : 'Ha detto di essere disposto a governare con Pd - Forza Italia e Lega' : Il M5s e Luigi Di Maio si vendono l'anima: la bomba la consegnano gli investitori londinesi che il candidato premier grillino ha incontrato nella capitale inglese nelle ultime ore. Secondo quanto ...

Ex Pd ed ex Forza Italia in lista - bufera nel M5S : Agitazione e malumori tra le fila del Movimento 5 Stelle per alcuni dei candidati 'esterni' scelti per la composizione delle liste dei collegi uninominali al Senato e alla Camera. A tenere banco in ...

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi - sospetto sulle liste elettorali : Pd e Forza Italia - niente guerra nei collegi forti : Tra gli esperti di liste elettorali gira un sospetto: vuoi vedere che Pd e Forza Italia , sotto sotto, non si vogliono fare la guerra? Il Corriere della Sera ha analizzato gli 'scontri diretti' tra i ...

Elezioni - Bersani a Prodi : “Ho affetto - ma succhia un altro osso…”. E sul Pd : “Intesa con Forza Italia? C’è già” : “Per affetto uso una metafora da Prodi. Lui ha detto che ha succhiato l’osso nel referendum, adesso ho l’impressione che ne succhi un altro ma prima o poi, secondo me, bisogna dir basta perché se no si rischia di lasciare alla deriva le nostre idee e valori che so che son comuni”. Così Pierluigi Bersani, a Bologna per presentare i candidati locali della lista “Liberi e Uguali”, ha commentato l’esternazione di ieri di Prodi, secondo cui la ...

Elezioni 2018 - il programma di Silvio Berlusconi (Forza Italia) : Forza Italia «sarà la forza trainante della coalizione di centro-destra», così il suo leader Silvio Berlusconi all’indomani del perfezionamento dell’architettura politica per le Elezioni del 4 marzo: dopo la firma dell’alleanza tripartita con la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è arrivato l’accordo con la “quarta gamba” ovvero Noi con l’Italia-Udc che ha sottoscritto il ...