Formula Uno senza ombrelline | Ecclestone non ci sta | Tutti puritani

Formula Uno - dal 2018 addio alle 'ombrelline' : La Formula 1 dice addio alle ragazze ombrello. Dal 2018, la griglia di partenza sarà popolata di 'performer, vip e invitati' di primo livello scelti di gara in gara dai vari organizzatori. Ad ...

La Formula Uno dice addio alle sue 'Ombrelline' : Parole in cui risuonano chiaramente gli echi degli scandali molto americani , e non solo, per le molestie sessuali nel mondo dello spettacolo e dello sport. 'Non pensiamo dunque che questa pratica ...

F1 - Colpo a sorpresa della RTL in Germania : la Formula Uno sarà visibile in chiaro : Resta ancora da capire come Liberty Media sceglierà di muoversi sul fronte streaming, ma questo è un aspetto che verrà analizzato successivamente, presumibilmente nel corso del 2018. Roberto Valenti ...

Niente Formula Uno sulla Rai : appuntamento su Sky e su Tv8 : Il rombo dei motori di Formula Uno non si udirà più sulla Rai. Viale Mazzini perde la Formula 1. Sky si è aggiudicata i diritti per tutti i Gran Premi, live e in esclusiva, per le prossime tre stagioni, sino…Continua a leggere →

Inter - Joao Mario-West Ham : si tratta sulla Formula del prestito - no dei nerazzurri ad uno scambio folle : Joao Mario-West HAM, LE ULTIME – Nelle ultime ore si è riaperta la trattativa per la cessione di Joao Mario al West Ham. Gli ‘Hammers’ infatti non vogliono arrendersi, nonostante la freddezza del portoghese alla possibilità di approdare in Inghilterra. Il club inglese però ha deciso di pagare tutto l’ingaggio all’ex Sporting Lisbona: 2,5 milioni lordi più 400 mila euro di commissione all’agente, per un totale ...

Gran Premio Monza Formula Uno - partita la vendita dei biglietti : si corre il 2 settembre : Gran Premio Monza Formula uno biglietti. Manca ormai sempre meno alla partenza della nuova stagione di Formula Uno dove a contendersi il titolo saranno certamente il campione del mondo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Già da ora è partita però la prevendita per il Gran Premio d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati italiani, […] L'articolo Gran Premio Monza Formula Uno, partita la vendita dei biglietti: si ...

Superbrain stasera in tv - Paola Perego torna su RaiUno : ecco la Formula del programma : GRANDI OSPITI Non ci saranno solo i 'cervelloni' migliori al mondo tra gli ospiti in studio, ma anche una giuria vip di grandissimo livello. Come dichiarato dalla stessa Paola Perego in diretta ...

La Rai taglia la Formula Uno ma non Fazio : E nemmeno con Vettel, alfiere dell'italiana Ferrari bensi con Lewis Hamilton che sara pure il quattro volte campione del mondo, ma e anche l'acerrimo rivale che corre con la Mercedes. E stato Franco ...

F1 - Mercedes - Wolff sicuro : 'Hamilton resterà in Formula Uno' : Personalmente mi aspetto una sua permanenza in Formula Uno per altre stagioni perchè si trova bene in questo mondo e perchè noi di Mercedes siamo felici di averlo in squadra'. Roberto Valenti 3rd ...

Ossessione sessista. "Basta ombrelline in Formula Uno" : La striscia d'asfalto dove l'attenzione del mondo è al massimo; là dove i piloti si preparano a sfidare la morte sistemandosi l'armatura come cavalieri del rischio protetti e accuditi dalle ...

Ossessione sessista. Basta ombrelline in Formula Uno : Siamo cresciuti così. Pensando candidamente a donne e motori, gioie e dolori. Forse è stato un modo sbagliato di crescere, di immaginare, di sognare. Siamo diventati grandi fantasticando di guidare automobili inarrivabili e abbracciare bellezze mozzafiato. Molti di noi l'hanno fatto con ingenuità, senza malizia; di più, l'hanno fatto senza derive e convinzioni sessiste, ma solo perché affascinati da quel binomio profumato di fiaba. ...

F1 - Ross Brawn : "La Ferrari fa bene alla Formula Uno" : ROMA - 'Non vogliamo perdere la Ferrari. La Ferrari fa bene alla Formula Uno e la Formula Uno fa bene alla Ferrari ma tutte le collaborazioni hanno dei limiti'. Parola di Ross Brawn che ha lanciato il ...

Sergio Marchionne evoca la Ferrari fuori dalla Formula Uno : “Una minaccia seria, tutt’altro che irrealistica” quella della Ferrari fuori dalla Formula 1. Lo sostiene il presidente Sergio Marchionne in occasione della presentazione delll’Alfa Romeo Sauber F1 Team. Il rinnovo dell’accordo di partecipazione alla Serie e la nuova proprietà di Liberty…Continua a leggere →