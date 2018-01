Fine del Mondo nel 2018 | a dirlo sarebbe Bibbia | ecco la data

Biotestamento - attivi gli sportelli per la consegna delle disposizioni sul Fine vita. Cappato : “Poche conoscenze negli uffici” : La leggi sul fine vita entra in vigore anche in pratica: da oggi, mercoledì 31 gennaio, è possibile consegnare negli uffici comunali le disposizioni anticipate di trattamento (Dat), ovvero il cosiddetto testamento biologico. La norma prevede la creazione dei registri comunali dove ogni persona può depositare la dichiarazione sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o esprimere ...

Woody Allen - Amazon non sembra voler distribuire il suo ultimo film. E’ la Fine della carriera del regista? : Il nuovo film di Woody Allen, A Rainy day in New York, rischia di non uscire nei cinema. Dal New York Times al Telegraph viene confermato che le acque in casa Amazon sono agitatissime. Dopo aver prodotto gli ultimi tre lavori del regista newyorchese – Cafe society, la serie tv Crisis in six scenes e La Ruota delle meraviglie – gli Amazon Studios di Jeff Bezos non sembrano più avere in programma la distribuzione in sala del quarto film di Allen e ...

This Is the Police 2 è in arrivo su PC e console per la Fine dell'anno : Ottime notizie per tutti i fan del particolare strategico/gestionale This Is the Police, infatti entro il 2018 il sequel vedrà la luce su PC e console.Benvenuti a Sharpwood, una remota città di confine situata al nord. È un posto aspro e freddo, dove gli abitanti conoscono tutti i loro vicini per nome e rispettano fedelmente le loro tradizioni, indipendentemente da quanto possano essere barbare. Contrabbandieri, bande e populisti urlanti hanno ...

Il tweet di Bob Morley di The 100 sulla Fine delle riprese agita i fan : Bellamy morirà? : Le riprese della quinta stagione sono terminate, ma Bob Morley di The 100 ha di nuovo scherzato con i fan postando un altro dei suoi criptici tweet dal suo profilo social. Intanto, gli appassionati della serie tv targata The CW attendono con impazienza i nuovi episodi, che andranno in onda solamente da aprile sul network. Una scelta drastica, forse spinta dalla necessità di far crescere gli ascolti, che nella precedente stagioni sono calati, ...

"Uomini cavia per i gas". Lo scandalo senza Fine delle case auto tedesche : Nella metropolitana berlinese gli annunci per la ricerca di cavie umane sono comuni: 'Clinica universitaria cerca adulti non fumatori per sperimentazione farmaco'. Oppure: 'Cerchiamo malati di ...

macOS verso la Fine del supporto alle applicazioni a 32 bit : La mossa di Apple segue quella già fatta per iOS, nonché quanto sta avvenendo nel mondo Linux dove sempre più distribuzioni , come Arch Linux e Ubuntu , stanno rinunciando al supporto ai 32 bit. ...

L’esplosione di colori di Bruno Mars e Cardi B ai Grammy Awards 2018 : il video dell’esibizione in Finesse : Bruno Mars e Cardi B ai Grammy Awards 2018 tra i performer della 60esima edizione dei Premi della Musica internazionale. Bruno Mars e Cardi B si sono esibiti durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, che si è tenuta la scorsa notte al Madison Square Garden di New York. L'evento, condotto da James Corden, ha visto proprio Bruno Mars trionfatore in tutte e sette le categorie in cui era stato nominato. Momento clou della serata ...

Badminton - i risultati del Fine settimana. Spettacolo in Indonesia - male gli azzurri in Islanda : Nel fine settimana si è disputato l’Indonesia Masters di Badminton: a Giacarta il torneo World Tour Super 500 ha visto un gran successo dei padroni di casa, in finale in quattro tabelloni su cinque, anche se alla fine i titoli conquistati sono stati soltanto due. Andiamo a scoprire i risultati delle finali. Finale singolare maschile Anthony Sinisuka GINTING (Ina) b. Kazumasa SAKAI (Jpn) 21-13, 21-12 Finale singolare femminile TAI Tzu Ying ...

Decapitata e fatta a pezzi La Fine choc della modella : Sara Zghoul era un'attrice e una modella di successo di 28 anni con un bambino piccolo e la sua storia, ancora avvolta nel mistero ha choccato gli Stati Uniti. Una morte orribile per lei. Il corpo senza vita della giovane è stato trovato giovedì notte decapitato e smembrato dentro due valigie all'interno del bagagliaio di un'auto di lusso, una Bmw nera, parcheggiata in una strada residenziale di Aloha, in Oregon.Per ...

Geotermia speculativa e inquinante : l'inizio della Fine? : ...//sosGeotermia.noblogs.org/2018/01/20/sbornia-elettorale-rossi-sostiene-tutto-e-il-contrario-di-tutto-smentito-da-tutti/ (4) http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/Geotermia-la-regione-...

Che fai a mezzanotte? Mancano due minuti alla Fine del mondo : ... le conseguenze che si stanno verificando a causa di un clima alterato sono la tormentata testimonianza di una realtà innegabile: la scienza che collega il cambiamento climatico all'attività umana - ...

Migranti : Libia - 86 salvati al largo del conFine tunisino : La Guardia costiera libica "ha potuto salvare" ieri 86 Migranti, tra cui nove bambini, che erano a bordo di un gommone "16 miglia a nord della zona di Abu Kammash", al confine con la Tunisia. Lo ...

Influenza senza Fine : il pericolo del virus australiano Video : L'inizio del 2018 ha portato con sé una grande epidemia di #Influenza che ha messo letteralmente in ginocchio milioni di persone e, di conseguenza, ha anche creato numerosi disagi a livello ospedaliero. Sono molte infatti le strutture mediche che si sono trovate in grande difficolta' nel gestire i soggetti affetti dal virus Influenzale, proprio a causa dell'elevato sovraffollamento. Adesso che il picco sembrerebbe essere passato e cominciano a ...

Previsioni Meteo - Fine Gennaio di caldo folle in tutt’Italia : temperature in forte aumento nei Giorni della Merla [MAPPE] : 1/12 ...