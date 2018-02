Figc | Fabbricini commissario straordinario Malagò sarà reggente della Lega

Figc - Roberto Fabbricini commissario straordinario : al suo fianco Costacurta e Clarizia : 'Una cosa sola voglio precisare ha aggiunto Fabbricini quando ha cominciato a circolare il mio nome, ho sentito mormorii come se fossi una persona nuova di questo mondo, quasi un parvenue. Io non ...

Figc - Fabbricini commissario straordinario : È un onore per me potermi mettere al servizio dello sport, non sono uno sconosciuto nel mondo del calcio né un carneade. Vogliamo ridare al paese l'amore per la Nazionale. Accettando di diventare ...