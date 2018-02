Festival del Cinema Spagnolo 2018 a Roma dal 3 all’8 maggio

Colombia : caro ambasciatore - non lasci morire il Festival di Medellin : Gentile Signor ambasciatore della Repubblica di Colombia, sono un ormai attempato poeta italiano e ho bisogno che lei mi ascolti per qualche minuto. Sì, ha ragione, lo so che i poeti sono tipi strani, che non servono a nulla e perdono il loro tempo a mettere in fila parole. Non come lei, che è un diplomatico, un politico, un uomo della prassi, uno che fa cose concrete, utili: altro che comporre sonetti e ballate. Lei certamente non ha tempo da ...