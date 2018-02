Federica Carta | è uscito il nuovo singolo “Molto più di un film”

Top Music ritorna su Rai Gulp con Federica Carta : Top Music – La classifica dei dischi più venduti ritorna in tv: alla conduzione Federica Carta, terza classificata di Amici di Maria De Filippi Dopo l’esperienza di Amici di Maria De Filippi, Federica Carta ritorna protagonista a Top Music – La Classifica dei dischi più venduti su Rai Gulp. Top Music 2018 con Federica Carta Siete pronti a scoprire chi è primo in classifica? Alle ore 14.05 su #RaiGulp c'è #TopMusic con le ...

Top Music : su RaiGulp la ’superclassifica’ dei dischi più venduti. Conduce Federica Carta : Federica Carta - Top Music Dopo la medaglia di bronzo nell’ultima edizione di Amici rischiava di cadere nel dimenticatoio. E invece no. Qualche mese fa Federica Carta è riapparsa in coppia con il rapper Shade per un brano (Irraggiungibile) che sta scalando le classifiche Musicali ed ora, a proposito di hit parade, la giovane romana si cimenta anche con la conduzione di un programma televisivo. Parte infatti oggi su Rai Gulp alle 14:05 Top ...

Federica Carta conduce Top Music - dal 28 gennaio su Rai Gulp : le prime anticipazioni : Federica Carta conduce Top Music su Rai Gulp. Il programma avrà inizio dal 28 gennaio, dalle 14,05, con la conduzione della ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che si prepara anche per il tour dedicato al suo nuovo disco di inediti. Nel programma di Rai Gulp, che sarà presentato in conferenza stampa venerdì 26 gennaio, si racconteranno tutti i maggiori successi Musicali degli ultimi tempi, basati sulla valutazione delle classifiche ...

Federica Carta diventa conduttrice di Top Music su Rai Gulp - tutti i dettagli (ANTEPRIMA) : Federica Carta, dopo Amici 16, diventa conduttrice di una nuova trasmissione Musicale. Ecco tutti i dettagli in anteprima. Top Music il nuovo programma di Rai Gulp dedicato alla classifica Fimi: quando andrà in onda In collaborazione con la Federazione Industria Musicale Italiana, arriva su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) Top Music. Dal 28 gennaio, […] L'articolo Federica Carta diventa conduttrice di Top Music su Rai Gulp, ...

Federica Carta - da Amici al primo tour : ROMA, 13 GEN - Federica Carta, cantautrice finalista dell'edizione dello scorso anni di Amici di Maria de Filippi, debutterà con il suo primo tour, Molto più di un film, in 10 club. Prima tappa il 3 ...

Federica Carta ha annunciato le date del suo primo tour in tutta Italia : Reduce dal successo delle prime date a Milano e a Roma, Federica Carta è pronta a partire per il suo primo tour nei club di tutta Italia. Venerdì 12 gennaio la cantante ha annunciato i concerti del “Molto più di un film tour 2018”. Per tutto maggio Federica sarà impegnatissima. Apri l’agenda e segnati tutti gli appuntamenti in calendario fino ad ora: 3 maggio 2018 – Treviso @ New AheApertura Porte: ore 19.00Inizio Concerto: ...

Federica Carta in Tour nel 2018 : tutte le date e le info sui biglietti in prevendita su TicketOne : Federica Carta in Tour nel 2018 presenterà i brani del suo EP di debutto ma anche quelli contenuti nell'album di prossima pubblicazione. Sono stati annunciati oggi, venerdì 12 gennaio, i primi concerti che Federica Carta terrà nel 2018. Si parte il 3 maggio da Treviso per concludere la Tournée il 26 maggio a Nonantola (Modena), stando alle date comunicate alle data odierna. Organizzatore della Tournée è Vivo Concerti che oggi ha svelato il ...

Federica Carta a Gulp Music - 6 gennaio : dopo il successo con Shade la cantante risponde ai fan : I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp, Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_Gulp Tutte le puntate possono essere riviste in streaming sul ...

Ospiti Soliti ignoti-Lotteria Italia - al Concerto dell’Epifania Valerio Scanu - a Gulp Music Federica Carta - a Verissimo… : Ecco tutti gli Ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 6 gennaio. Ospiti del Concerto dell’Epifania del 6 gennaio 2018 Alle 9.35 su Rai1 andrà in onda dal Teatro Mediterraneo di Napoli il Concerto dell’Epifania. Conduce Cristina Rinaldi. Ospiti Anggun, la cantautrice nata a GiaCarta, Mario Venuti, Valerio Scanu, James Senese e Maldestro, mentre tutti […] L'articolo Ospiti Soliti ignoti-Lotteria Italia, al Concerto ...

WIND CAPODANNO IN MUSICA / In diretta su Canale 5 : Fred De Palma - Anna Tatangelo e Federica Carta : WIND CAPODANNO in MUSICA, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 00:50:00 GMT)

Federica Carta/ Video - la rivelazione di Amici e il successo di "Irraggiungibile" (Wind Capodanno in musica) : Federica Carta, giovane cantante italiana, sarà tra le protagoniste di Capodanno in musica, in programma oggi 31 dicembre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 07:21:00 GMT)

Gli ospiti dei concerti di L’Aura - da Chiara e Federica Carta a Lodovica Comello : info e biglietti in prevendita : Un cast quasi tutto al femminile quello degli ospiti dei concerti di L'Aura: la cantante bresciana ha dato il via al tour Il Contrario dell'Amore lo scorso 5 dicembre a Bologna, per un live che celebra la sua carriera e il nuovo lavoro discografico pubblicato a settembre Il Contrario dell'Amore, anticipato dal singolo estivo I'm An Alcoholic. Il tour farà tappa anche a Milano e Roma, per due attesissimi live alla Salumeria della Musica il 20 ...

Shade e Federica Carta a Quelli che il calcio (video) cantano Irraggiungibile : TELEVISIONI Rivediamo Shade e Federica Carta a Quelli che il calcio (voto: 6) di domenica 10 dicembre su Rai2: cantano Irraggiungibile. Irraggiungibile, il testo e il video del nuovo singolo di Shade con Federica Carta prosegui la letturaShade e Federica Carta a Quelli che il calcio (video) cantano Irraggiungibile pubblicato su Realityshow 16 dicembre 2017 12:30.

A Domenica In Valerio Scanu - a Quelli che il calcio Shade e Federica Carta - a Che tempo che fa gli U2 - Renzo Arbore e Roberto Bolle : OSPITI IN TV di Domenica 10 dicembre. Ospiti di Quelli che il calcio del 10 dicembre 2017 Torna alle ore 13.45 l’appuntamento settimanale con Quelli che il calcio (voto: 6), condotto da Luca Bizzarri (6), Paolo Kessisoglu (6) e Mia Ceran (6).Dopo il successo della hit estiva Bene ma non benissimo, certificata disco di platino, il rapper torinese Vito Ventura, in arte Shade, porta sul palco il suo nuovo ...