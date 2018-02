Febbraio parte con piogge e gelo | in arrivo neve pure a bassa quota

Sky Cinema Hits - dal 31 gennaio al 4 Febbraio parte la Spielberg Mania : Sky Cinema Hits (canale 304) propone una settimana di programmazione dedicata al regista e premio Oscar Steven Spielberg per celebrare l'uscita nelle sale del suo ultimo film, The Post.

'It from bit' la fisica e la medicina quantistica spiegata alla radio. Parte giovedì 1°Febbraio il progetto di Spazio Tesla e Radio Sound : di Trento, D-TV : Canale 900 del ricevitore digitale terrestre TV, oppure premere il tasto 'Radio' sul telecomando e cercare 'Radio Sound' WEB : in streaming su computer, cliccando sul tasto ascolta ...

Biglietti per il Festival di Sanremo 2018 gratis con TIM per la finale del 10 Febbraio : come partecipare al concorso : gratis con TIM, alcuni Biglietti per il Festival di Sanremo 2018 partecipando ad un gioco che premierà alcuni fortunati clienti dell'operatore, sponsor della kermesse canora. TIM celebra il 68° Festival di Sanremo con alcuni omaggi esclusivi per i propri clienti. Ttti gli utenti ricaricabili TIM potranno attivare gratuitamente il profilo Gold di TIM Music. Coloro che invece risultano già abbonati al profilo Gold (a pagamento) potranno ...

Nuova stagione teatrale all'Auditorium di Isernia : si parte l'11 Febbraio con Massimo Ranieri : L'assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynichy in apertura ha sottolineato la volontà di offrire ai cittadini 8 spettacoli concentrati nel fine settimana e, inoltre, 2 mattinè rivolte alle ...

Premio letterario Verbania For Women. Ancora due settimane per partecipare : termine per le iscrizioni sabato 10 Febbraio 2018 : Per iscriversi e per tutte le informazioni https://goo.gl/FwYFD6 Il Premio, alla terza edizione e realizzato con la collaborazione dell'associazione "Apevco", è dedicato al mondo femminile, con il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in Italia : mirino su Tour e Mondiali - la corsa riparte dal Giro dell’Oman. A Febbraio la Montagna Verde : Vincenzo Nibali è guarito dal virus intestinale che lo ha colpito qualche giorno fa impedendogli di partecipare alla Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresentare il debutto stagionale per lo Squalo. Il messinese è appena tornato in Italia e da qui ripartirà la sua rincorsa verso i grandi appuntamenti della stagione, tra cui soprattutto il Tour de France e il Mondiale di Innsbruck. I problemi di stomaco avuti da Nibali e ...

Meteo : Febbraio parte in grande stile. Possibili ondate di freddo e neve sull'Italia : Dopo il maltempo atlantico possibile arrivo del freddo artico! Arriva la neve a bassa quota Le ultimissime sui primi giorni di Febbraio. Meteo/ L'inverno sembra essere letteralmente andato in...

CreVal in discesa libera : lunedì 19 Febbraio parte l'aumento : (Teleborsa) - Pessima la performance odierna del titolo Credito Valtellinese , che a Piazza Affari esibisce una variazione percentuale negativa del 3,98%. Secondo alcune indiscrezioni i diritti dell'...

Domani - Palazzo Barbieri : In partenza a Verona la rassegna T-Donna con Daniela Poggi - Giuliana Musso - Marta Cuscunà e Atir. Spettacoli e incontri sulla donna - da Febbraio al nuovo spazio culturale Modus. : Intervengono: Francesca Briani , Assessore alla Cultura del Comune di Verona Andrea Castelletti , direttore artistico di Modus spazio Cultura Avv.Elisabetta Baldo , presidente di VE.G.A. Consuelo ...

Anticipazioni Una Vita - seconda parte di Febbraio 2018. Cosa succederà? : Le puntate di Una Vita in onda nella seconda parte di febbraio 2018 saranno incentrate sulla rapina che si verificherà durante la festa in casa di Arturo Valverde (Manuel Regueiro), il nuovo condomino di Acacias 38. Scopriamo che Cosa succederà attraverso il nostro post che riepiloga tutte le Anticipazioni principali della telenovela. Mauro crede che Teresa sia stata ferita. Dopo essere stato allarmato da Rosina (Sandra Marchena) e Liberto ...

Il 25 Febbraio parte Zelig Tv - canale 243 dtt - web tv e centro di produzione. Comicità - intrattenimento e social per arrivare allo 0 - 5% ... : Quindi parleremo di sport e cucina, di auto e sessualità, avremo spettacoli comici e talk-show, quiz e approfondimenti su temi importanti per la nostra società civile. E saremo aperti alle proposte ...

Artisti e musicisti del Rendano non pagati - il dirigente assicura : 'a Febbraio una parte' : L'elisir di maggio e il dirigente che si fa negare al telefono Tra i tanti casi di Artisti, professionisti che hanno realizzato spettacoli per conto del Comune di Cosenza al teatro Rendano, ci sono ...

A Milano - a Febbraio - arriva Il Festival dell'Amore. E tutti vi possono partecipare : Si terrà, Il Festival dell'Amore, proprio nel mese di San Valentino, una festa celebrata il 14 febbraio in gran parte del mondo. Ma qual è, l'origine di questa? E perché il martire cristiano ...