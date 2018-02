Evasione fiscale | nel 2017 recupero record | oltre 20 miliardi

Lotta all'Evasione fiscale : record nel 2017 - recuperati oltre 20 miliardi di euro : Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, alla presentazione dei risultati 2017 dell'Agenzia delle Entrate. Padoan ha definito 'incoraggiante' il quadro tracciato dal direttore ...

Nel 2017 record di recupero dell’Evasione fiscale - oltre 20 miliardi di euro : Nuovo record nel 2017 del contrasto all'evasione fiscale. L'attività di recupero messa in atto dall’amministrazione finanziaria ha riportato nelle casse dello Stato 20,1 miliardi di euro, con un aumento del 5,8% rispetto al 2016. Il consuntivo è stato fatto dal direttore generale dell'agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, alla presentazione dei risultati annuali...

M di Michele Santoro 1 febbraio : ospiti Matteo Salvini - si parla di Evasione fiscale : La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay " Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley "M" di Michele Santoro: gli ospiti di questa sera Al ...

Nel 2017 recuperati oltre 20 miliardi di euro dall'Evasione fiscale : oltre 20 miliardi di euro sono stati riportati nelle casse dello Stato grazie all'attività di recupero dell'evasione fiscale svolta nel 2017 da parte dell'Agenzia delle entrate. Di questi, 11 derivano da versamenti diretti in seguito a controlli, 1,3 miliardi di euro da lettere per la 'compliance', 7,4 miliardi da ruoli e 400 milioni dagli accertamenti sulle richieste di adesione alla prima 'voluntary disclosure'. È quanto si legge ...

Evasione fiscale - nel paese di Matteo Messina Denaro buco da 42 milioni : “65% degli abitanti non ha pagato tasse” : Tasse non pagate per un totale di 42 milioni di euro. Dall’Imu alle imposte comunali su rifiuti e servizio idrico fino alle imposte pubblicitarie non versate. E’ la situazione emersa a Castelvetrano, in provincia di Trapani, il paese di origine del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro, commissariato l’estate scorsa dopo che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, ha sciolto il ...

Ma in Italia per Evasione fiscale si finisce effettivamente in carcere? : ... affermando che il carcere per gli evasori verrebbe istituito dopo aver introdotto la flat tax , che avrebbe tra i propri obiettivi anche quello di far emergere una quota significativa di economia ...

Italia-Colombia - convenzione contro doppie imposizioni - Evasione ed elusione fiscale : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico della Colombia, Mauricio CÃ rdenas hanno firmato oggi la convenzione per eliminare le doppie imposizioni ...

Enna : Evasione e frode fiscale - Gdf sequestra 430 mila euro a imprenditore : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna hanno sequestrato beni mobili ed immobili per il valore di 430 mila euro, in danno del socio e dell’amministratore di una società di capitali operante nel settore del trasporto di merci su strada, equi

Perché in Italia non si fa la lotta all'Evasione fiscale? : ... può essere utile dar conto di un utile quanto controverso libro di Vincenzo Visco che oltre ad una brillante carriera accademica come docente di scienza delle finanze ha avuto modo di associare una ...

Shakira accusata di Evasione fiscale in Spagna - frode per milioni di euro non versati : la cantante rischia il carcere? : Shakira accusata di evasione fiscale? Come trapelato dal quotidiano spagnolo La Vanguardìa, pare che la cantante non abbia versato le dovute entrate derivanti dai tour internazionali nel periodo tra il 2011 e il 2014. La superstar è accusata dall'Agenzia delle Entrate spagnole di evasione per decine di milioni di euro, provenienti dai guadagni maturati nel periodo sopracitato, anni in cui Shakira viveva a Barcellona, senza aver spostato la ...

La Corte dei Conti certifica il grande lavoro di contrasto all'Evasione fiscale di Castiglione : sul fronte Imu è il comune umbro più ... : (UNWEB) - Castiglione DEL LAGO - C'è soddisfazione a Castiglione del Lago per i dati pubblicati dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria nei giorni scorsi. Per quanto ...

Shakira denunciata per Evasione fiscale - indagini su milioni di euro | : L'agenzia delle entrate spagnola ha inviato alla magistratura un fascicolo sulla cantante colombiana in cui segnala una possibile evasione milionaria relativa al periodo 2011-2014. La difesa: si ...