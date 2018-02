Europei Futsal | Italia-Serbia 1-1 | De Luca risponde a Tomic

Calcio a 5 - Europei Futsal 2018 : tutte le partite in esclusiva su Fox Sports : ROMA - Il torneo Futsal Euro 2018 è alle porte. Dal 30 gennaio al 10 febbraio verranno tramesse in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) tutte le 20 partite in programma, compresi i match dell' Italia . ...

