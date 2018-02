Eurolega | Bertans gela Barcellona | vince Milano

Basket - Eurolega Bertans non sbaglia a 5' dalla fine - Milano sbanca Barcellona : Barcellona - Vittoria in volata per l'Olimpia Milano nella ventunesima giornata della regular season di Eurolega . I ragazzi di coach Pianigiani sbanca no Barcellona , 81-83, con una bella prestazione: ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano sbanca Barcellona in rimonta! Decide Dairis Bertans in un finale da batticuore : Altra gita in Spagna, altra vittoria per l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani, dopo Valencia e Baskonia, ha ottenuto la sua terza vittoria in trasferta, sempre sul suolo iberico, sbancando il Palau Blaugrana di Barcellona con il punteggio di 83-81. Una vittoria sudata e sofferta, arrivata dopo una prima parte di gara difficile ma compensata da un meraviglioso secondo tempo, in cui gli ospiti hanno saputo raddrizzare le sorti ...