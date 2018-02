Eurolega | Barcellona-Ax Milano 81-83

Eurolega : Bertans gela Barcellona - vince Milano : ROMA - Dopo quella di Vitoria, Milano coglie la seconda vittoria esterna , 81-83, di fila passando sul campo del Barcellona e bissando così il successo dell'andata: decisivo a 5 secondi dalla fine la ...

Eurolega : Bertans gela Barcellona - vince Milano : ROMA - Dopo quella di Vitoria, Milano coglie la seconda vittoria esterna , 81-83, di fila passando sul campo del Barcellona e bissando così il successo dell'andata: decisivo a 5 secondi dalla fine la ...

Basket - Eurolega Bertans non sbaglia a 5' dalla fine - Milano sbanca Barcellona : Barcellona - Vittoria in volata per l'Olimpia Milano nella ventunesima giornata della regular season di Eurolega. I ragazzi di coach Pianigiani sbancano Barcellona , 81-83, con una bella prestazione: ...

Basket - Eurolega : impresa di Milano - sbancata Barcellona 83-81 : Milano sbanca Barcellona 83-81 nel 21° turno di Eurolega e dà un segnale molto importante alla sua stagione. Con i playoff ormai scappati, serviva una prova di coraggio all'AX, reduce dalla deludente ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano sbanca Barcellona in rimonta! Decide Dairis Bertans in un finale da batticuore : Altra gita in Spagna, altra vittoria per l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani, dopo Valencia e Baskonia, ha ottenuto la sua terza vittoria in trasferta, sempre sul suolo iberico, sbancando il Palau Blaugrana di Barcellona con il punteggio di 83-81. Una vittoria sudata e sofferta, arrivata dopo una prima parte di gara difficile ma compensata da un meraviglioso secondo tempo, in cui gli ospiti hanno saputo raddrizzare le sorti ...

Basket - Eurolega : Barcellona-Milano 81-83. Che orgoglio! : Barcellona-Milano 81-83 , 25-15, 48-42; 62-64, Prova d'orgoglio per l'AX Milano che, senza Kuzminskas, passa in rimonta a Barcellona. Sotto anche di tredici nel primo tempo i biancorossi rientrano in ...

Barcellona Olimpia Milano - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due! - Eurolega - : Diretta Barcellona Olimpia Milano, info streaming video e tv: quasi un dentro o fuori al Mediolanum Forum per le due storiche squadre di Eurolega.

DIRETTA / Barcellona Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Eurolega) : DIRETTA Barcellona Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana per la ventunesima giornata nel girone di Eurolega(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:38:00 GMT)

Diretta/ Barcellona Olimpia Milano info streaming video e tv : precedenti al Palau Blaugrana (basket Eurolega) : Diretta Barcellona Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana per la ventunesima giornata nel girone di Eurolega(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:48:00 GMT)

Barcellona Olimpia Milano / Info streaming video e diretta tv : parla Pianigiani - orario (basket Eurolega) : diretta Barcellona Olimpia Milano, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana per la ventunesima giornata nel girone di Eurolega(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 15:53:00 GMT)

Basket - Eurolega : Milano a Barcellona senza Kuzminskas : Oggi Milano è di scena a Barcellona , ore 19, diretta Eurosport Player, ancora senza Kuzminskas che non ha recuperato dall'attacco influenzale che gli ha fatto saltare anche la trasferta di campionato ...

BARCELLONA OLIMPIA MILANO / Info streaming video e diretta tv : il nuovo arrivo - orario (basket Eurolega) : diretta BARCELLONA OLIMPIA MILANO, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana per la ventunesima giornata nel girone di Eurolega(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:44:00 GMT)

Barcellona Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live - basket Eurolega - : diretta Barcellona Olimpia Milano, Info streaming video e tv: quasi un dentro o fuori al Mediolanum Forum per le due storiche squadre di Eurolega.

Barcellona Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Eurolega) : diretta Barcellona Olimpia Milano, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana per la ventunesima giornata nel girone di Eurolega(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 09:05:00 GMT)