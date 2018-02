Esordio con pareggio

MotoGP - Test Sepang 2018 : Valentino Rossi si gode l’Esordio con la nuova Yamaha - i problemi del passato sono alle spalle? : Molto spesso i piloti vivono un rapporto viscerale e d’affetto con la propria moto o con la propria vettura. Nel caso di Valentino Rossi si può dire, quindi, che con l’edizione 2017 della sua Yamaha il feeling non sia mai decollato, nemmeno del primo istante. Invece, vedendo quanto sta accadendo in questi primi Test pre-stagionali di Sepang, si potrebbe parlare di vero e proprio colpo di fulmine con il suo mezzo. Troppo entusiasmo ...

Nations L. - Esordio Italia con la Polonia : LOSANNA (SVIZZERA), 24 GEN - La prima gara ufficiale dell'Italia nel 2018 sarà contro la Polonia venerdi' 7 settembre alle ore 20,45, in casa, nell'ambito della neonata Nations League. Questo quanto ...

Captain America – Il primo Vendicatore : trama e curiosità sul film d’Esordio dell’iconico personaggio Marvel : Giovedì 25 gennaio alle 21.25 Italia Uno trasmette Captain America – Il primo Vendicatore, film del 2011 diretto da Joe Johnston (Pagemaster – L’avventura meravigliosa, Jumanji, Jurassic Park III, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi), basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics Capitan America, interpretato da Chris Evans. Il film è la quinta pellicola del Marvel Cinematic Universe e un prequel diretto di Captain ...

Tennis - Australian Open : Esordio sul velluto per Nadal. Estrella Burgos schiantato con un triplo 6-1 : esordio facile per Rafa Nadal , che si libera con un triplo 6-1 di Víctor Estrella Burgos (37 anni e numero 81 del ranking) nel primo turno degli Australian Open. Un match che ha avuto davvero poco da ...

C’è posta per te 2018 : miglior Esordio degli ultimi 14 anni (senza concorrenza) - esulta il direttore di Canale 5 : Ottimo esordio-Auditel per C’è posta per te, tornato in onda sabato 13 gennaio: merito (anche) della mancanza di concorrenza. esulta il direttore di Canale 5. C’è posta per te 2018, ascolti e numeri sui social della prima puntata di sabato 13 gennaio La 21esima edizione di C’è posta per te conquista la leadership del sabato […] L'articolo C’è posta per te 2018: miglior esordio degli ultimi 14 anni (senza concorrenza), ...

Amore criminale - prima puntata : l'Esordio di Veronica Pivetti con il femminicidio di Federica de Luca : La prima puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play e si possono già vedere su questo link di Rai Repley . Amore criminale, esordio per Veronica Pivetti ...

Gerry Scotti - dopo l'Esordio a Striscia la notizia arriva la battuta : 'Renzi e Berlusconi - binomia indissolubile' : Anzi di più, il conduttore Mediaset ha voluto cominciare il suo cammino nel programma di Antonio Ricci sparando una prima battuta-bordata sulla politica: 'Ma come ora credo che il binomio Striscia-...

Stasera tutto è possibile 2018 : con Amadeus si gioca anche a fare le televendite. Gli ospiti dell’Esordio : Amadeus - Stasera tutto è possibile E’ ormai tutto pronto per il ritorno di Stasera tutto è possibile. La terza edizione arriva da Stasera alle 21:20 su Rai2 con l’immancabile padrone di casa Amadeus. Tra gli ospiti della prima puntata l’effervescente coppia composta da Paola Caruso ed Antonella Elia. Il comedy show prodotto da Endemol (e registrato all’Auditorium Rai di Napoli) vedrà anche quest’anno in ogni ...

Wta Sydney : Esordio con sconfitta per Venus Williams : La statunitense, numero 5 Wta, è stata sconfitta per 5-7 6-3 6-1 dalla tedesca Angelique Kerber , ex numero uno del mondo e attualmente numero 22 Wta. 0

Esordio super per Pjaca con lo Schalke 04 : in goal dopo 5 minuti - che impatto! [VIDEO] : Sono bastati cinque minuti a Marko Pjaca per mettersi in mostra con la maglia dello Schalke 04. L’attaccante croato, ceduto in prestito (oneroso) dalla Juventus fino a giugno, dopo aver trascorso un tempo in panchina, nell’intervallo dell’amichevole giocata dal club tedesco contro il Genk è stato gettato nella mischia e dopo appena cinque minuti ha timbrato il cartellino. L’ex bianconero si è reso protagonista di una ...

Carlo Verdone si racconta : 'Il mio Esordio fu un incubo. Sono un collezionista molto particolare' : Un Carlo Verdone inaspettato e inedito, quello che ieri si è raccontato a 'Verissimo' insieme alla giovane collega Ilenia Pastorelli , che con lui è protagonista di 'Benedetta Follia', il film in ...

Ascolti tv - Esordio con il botto per Meraviglie con 5 - 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time “Meraviglie – La penisola dei tesori”, il programma di Alberto Angela la cui prima puntata è andata in onda in prima serata su Rai1 giovedì 4 gennaio, è stato seguito da 5 milioni 662 mila spettatori con uno share del 23.8%.

Eurolega - Kuzminskas verso l'Esordio contro l'Olympiacos : ROMA - C'è anche Mindaugas Kuzminskas tra i giocatori dell'Armani Exchange Milano che sono partiti alla volta di Atene dove domani sera alle 20 affronteranno l'Olympiacos (attualmente secondo in ...

Eurolega - Kuzminskas verso l'Esordio contro l'Olympiacos : ROMA - C'è anche Mindaugas Kuzminskas tra i giocatori dell'Armani Exchange Milano che sono partiti alla volta di Atene dove domani sera alle 20 affronteranno l'Olympiacos (attualmente secondo in ...