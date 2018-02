Esce nelle sale dei cinema 'Sono Tornato': una puntuale riflessione tardiva (Di giovedì 1 febbraio 2018) Il debutto nelle sale cinematrografiche del film "Sono Tornato" è datato 1 febbraio 2018 e vede come protagonista l'attore Massimo Popolizio in veste di un Benito Mussolini spaesato, risorto inspiegabilmente a Roma circa 70 anni dopo la sua morte. Accanto a lui un mancato regista, Canaletti, interpretato Frank Matano. Una versione italiana del film tedesco di David Wnendt, 'Lui è Tornato', tratto a sua volta dal libro di Timur Vermes, che mantiene però la sua originalità ed il suo particolarismo italiano, soprattutto nel finale: un finale aperto che però non lascia spazio al carattere emozionale tragico, ma si accontenta della reazione riflessiva del pubblico che verrà conseguentemente alla visione di questa pellicola. Il destino di Canaletti è lasciato ad una libera interpretazione, invece che confinarlo in un ospedale psichiatrico come avviene nel film originale. La particolarità ... Leggi la notizia su Blastingnews (Di giovedì 1 febbraio 2018) Il debuttotrografiche del film "" è datato 1 febbraio 2018 e vede come protagonista l'attore Massimo Popolizio in veste di un Benito Mussolini spaesato, risorto inspiegabilmente a Roma circa 70 anni dopo la sua morte. Accanto a lui un mancato regista, Canaletti, interpretato Frank Matano. Una versione italiana del film tedesco di David Wnendt, 'Lui è', tratto a sua volta dal libro di Timur Vermes, che mantiene però la sua originalità ed il suo particolarismo italiano, soprattutto nel finale: un finale aperto che però non lascia spazio al carattere emozionale tragico, ma si accontenta della reazione riflessiva del pubblico che verrà conseguentemente alla visione di questa pellicola. Il destino di Canaletti è lasciato ad una libera interpretazione, invece che confinarlo in un ospedale psichiatrico come avviene nel film originale. La particolarità ...

