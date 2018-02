“Era il mio sogno | ma la malattia…” La drammatica confessione di Georgette Polizzi | di

: AMICI MA IO QUANDO HO LETTO LA SCENA HO INIZIATO A PIANGERE E HO BUTTATO IL LIBRO A TERRA PERCHÉ ERA TROPPO PER IL… - hogvwartss : AMICI MA IO QUANDO HO LETTO LA SCENA HO INIZIATO A PIANGERE E HO BUTTATO IL LIBRO A TERRA PERCHÉ ERA TROPPO PER IL… - Claudia06237445 : RT @matteoc1951: Salutato Di Battista,io ho salutato la trasmissione di Formigli,il mio ingresso e pari a zero per questi programmi inutili… -

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Un ritorno che non è certo passato inosservato, quello didi Temptation Island davanti alle telecamere della trasmissione Pomeriggio 5. La stilista è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso per parlare, come già era successo in passato, della guerra contro l’ex fidanzato Luca Dorigo, in passato tronista di Uomini e Donne. Nelle passate occasioni, la donna ne aveva approfittato per parlare della vecchia fiamma, alla quale era stata legata per oltre un anno, e chiarire alcuni passaggi della loro storia, rispedendo al mittente le accuse di cui si era sentita vittima. Ora, tra una confidenza e un’altra, la compagna di Davide Tresse ha fatto unainaspettata:ha rivelato che non può avere figli in maniera naturale. La malattia di cui soffre laè piuttosto rara e non le permette di procreare naturalmente. L’amica ...