Energia | presentate nove proposte per il polo nazionale di ricerca sulla fusione

: RT @T3_Basilicata: #Energia > Dall'intonaco a base di riso alle mattonelle ricavate dai funghi, fino alle finestre fotovoltaiche. Alcune de… - buzzico : RT @T3_Basilicata: #Energia > Dall'intonaco a base di riso alle mattonelle ricavate dai funghi, fino alle finestre fotovoltaiche. Alcune de… - T3_Basilicata : #Energia > Dall'intonaco a base di riso alle mattonelle ricavate dai funghi, fino alle finestre fotovoltaiche. Alcu… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Si è chiusa con la presentazione dila prima fase del percorso avviato da ENEA con il bando per ospitare la Divertor Tokamak Test facility (DTT), il più grandedinucleare che prevede investimenti per 500 milioni di euro. Alla scadenza del 31 gennaio hanno risposto presentando formale candidatura Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna con un sito in tandem con la Toscana, Lazio, Liguria (con due siti), Piemonte, Puglia e Veneto. “Adesso si apre la fase della valutazione, attraverso un percorso pubblico di massima trasparenza e partecipazione, per individuare l’area che,base di criteri oggettivi e di analisi costi/benefici, presenta le migliori caratteristiche tecniche, scientifiche ed economiche”, sottolinea il presidente ENEA, Federico Testa. “Per assicurare la massima terzietà ed obiettività, nonché la qualificazione ...