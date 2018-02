EMY E PACIFICO Uomini e donne | la dama contro Gianni Sperti | Tu lo prenderesti uno

EMY e Pacifico/ Uomini e donne - la dama dice no e Gianni Sperti insorge! : Pacifico ha deluso Emy? La dama non ha dubbi e nella nuova puntata di Uomini e donne la verità verrà a galla spingendo Gianni Sperti a reagire, cosa vedremo ancora?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:28:00 GMT)

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - EMY scaricata da Pacifico : delusione per la dama! : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:33:00 GMT)