Ema Milano Palazzo Marino ricorre al tribunale UE

Ema : legale ricorso Comune - Milano sede migliore - sorteggio non idoneo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Il ricorso d’urgenza presentato al Tribunale Ue "è nell’interesse degli Stati membri, laddove emerge anche dalle ultime dichiarazioni dell’Ema che l'Olanda non è in grado di assicurare la messa a disposizione della stessa sede offerta, al punto da ipotizzare piani alternativi". Non esi

Ema : legale ricorso Comune - Milano sede migliore - sorteggio non idoneo/Adnkronos : Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Il sorteggio con cui lo scorso novembre è stata assegnata la nuova sede Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam "non è un metodo idoneo a selezionare la migliore offerta", a maggior ragione laddove il confronto con Milano - la cui candidatura era molto accredit

Ema - due i ricorsi presentati in Ue : uno dell’Italia e uno del Comune di Milano : Ema, due i ricorsi presentati in Ue: uno dell’Italia e uno del Comune di Milano Il ministro Padoan: “Milano, a differenza di Amsterdam, è pronta per ospitare l’Agenzia europea del farmaco e merita l’assegnazione” Continua a leggere L'articolo Ema, due i ricorsi presentati in Ue: uno dell’Italia e uno del Comune di Milano sembra essere il primo su NewsGo.

Ema : M5S Milano - ricorso conferma scarsa credibilità governo : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "E' giusto provarci ancora per avere la sede di Ema a Milano, ma sarebbe stato meglio che il governo italiano ci avesse creduto di più quando era il momento. E dopo le evidenti mancanze di Amsterdam ad essere pronta a ospitare l'Agenzia del Farmaco nei tempi e modalità

Ema - DOPPIO RICORSO MILANO A CORTE UE/ Agenzia Farmaco - commissione Pe chiede sopralluogo ad Amsterdam : Ema, DOPPIO RICORSO MILANO a CORTE Ue. Agenzia Farmaco, commissione Pe chiede sopralluogo ad Amsterdam. Padoan in pressing: “Italia merita assegnazione”. Le ultime notizie sul caso(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:06:00 GMT)

Ema - il ricorso del Governo italiano : «Fatti travisati - la sede passi a Milano» : Travisata la realtà e difetto di istruttoria sono i cardini su cui si basa il ricorso del Governo Gentiloni inviato alla Corte di Giustizia Ue (Italia-Consiglio C-59/18) sullo spostamento della sede dell’Agenzia ad Amsterdam...

Ema : Padoan - Milano merita assegnazione : ANSA, - Milano, 31 GEN - "Milano è assolutamente pronta e ha il livello più elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza per una istituzione internazionale". Lo dice il ministro dell'...

Ema : Padoan - Milano merita assegnazione : Lo dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan secondo cui "questa vicenda mostra che oggettivamente Milano merita l'assegnazione di Ema". "Il governo - aggiunge - si sta muovendo insieme al ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : sede Ema - Corte Ue riceve ricorsi da Milano e Governo Italia (31 gennaio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Verona, piccolo aereo si schianta in un bosco. Ema, Corte Ue riceve ricorsi Milano e Italia. Arrestati 9 minorenni di una baby gang (31 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:40:00 GMT)

Ema - Corte UE : presentati due ricorsi da Italia e Comune Milano : Teleborsa, - La Corte di giustizia dell'Unione europea fa sapere che, sulla questione dell'assegnazione dell'EMA ad Amsterdam anziché a Milano, sono stati presentati due ricorsi per annullamento della ...

Ema - Corte UE : presentati due ricorsi da Italia e Comune Milano : La Corte di giustizia dell'Unione europea fa sapere che, sulla questione dell' assegnazione dell'EMA ad Amsterdam anziché a Milano , sono stati presentati due ricorsi per annullamento della decisione ...

Ema : Corte Ue riceve i ricorsi dell'Italia e del Comune di Milano : La questione è al 99% politica e all'%1 giurisdizionale". Zaia, Italia deve essere intransigente,va data a Milano "Condivido la posizione di Maroni in Lombardia, e spero che a livello nazionale ci ...

Ema - Corte Ue : presentati due ricorsi da Comune Milano e Italia : Milano, 31 gen. , askanews, La Corte di giustizia dell'Unione europea fa sapere che sulla questione dell'assegnazione dell'Ema ad Amsterdam anziché a Milano, sono stati presentati due ricorsi per ...