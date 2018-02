Elezioni | in Sicilia spaccatura nel Pd | nascono i partigiani dem “Renzi gestisce il

Elezioni : Culotta (Pd) - Renzi non stia sereno - la Sicilia è in rivolta : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "In queste ore stiamo assistendo allo sfregio, non solo del partito ma della dignità di centinaia di militanti e di elettori. Renzi ha chiesto di fermare le polemiche? Il segretario non stia sereno perché non resteremo zitti e non faremo finta che nulla sia accaduto. L

Elezioni - deputata ex M5s imputata per le firme false capolista di Insieme in Sicilia : È imputata nel processo sulle firme false raccolte dal Movimento 5 stelle alle amministrative di Palermo del 2012. Adesso si ricandida per un posto in Parlamento ma con un partito diverso dal M5s. Claudia Mannino è la capolista nel collegio di Palermo per la Camera di Insieme, la lista creata dai Verdi, dai socialisti e dagli ex esponenti di Campo progressista di Giuliano Pisapia. Ad annunciarlo, alcune ore prima del deposito delle liste, è la ...

Elezioni : Crocetta - Faraone genio rampante che ha distrutto Pd in Sicilia : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "in Italia abbiamo il PdR, Partito di Renzi, e in Sicilia il PdF, il Partito di Faraone, questo genio rampante della politica che si è caratterizzato per avere distrutto il partito in Sicilia e averci fatto perdere le regionali". Così Rosario Crocetta, incontrando i gi

Elezioni : in Sicilia #Rally per l’Italia - per Di Maio una due giorni nell'Isola (2) : (AdnKronos) - Alle 18, infine, Di Maio, Cancelleri e Corrao saranno a Palermo dove terranno un incontro con la stampa nelle adiacenze del porto da dove il candidato premier si imbarcherà per proseguire il #Rally per l’Italia in Sardegna. "Servono un milione di voti dei Siciliani perché sono un milio

Elezioni : in Sicilia #Rally per l’Italia - per Di Maio una due giorni nell'Isola : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sarà in Sicilia venerdì e sabato prossimi per le nuove tappe del #Rally per l’Italia, il tour nazionale durante il quale il candidato alla presidenza del Consiglio dei ministri sta attraversando il Paese per d

Elezioni : testimone di giustizia candidata con il M5S in Sicilia : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - C'è anche Piera Aiello, cognata di Rita Atria e testimone di giustizia, tra i candidati del M5s alle Politiche del 4 marzo. Correrà a Marsala, in provincia di Trapani. Il suo nome figura nell'elenco che Giancarlo Cancelleri, big del partito in Sicilia e candidato gover

Elezioni - il Pd in Sicilia candida gli ex di Lombardo e Cuffaro. E poi la figlia di Cardinale e del sindaco di Forza Italia : C’è l’ex capogruppo del Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo. E poi quella che Totò Cuffaro definisce una “sua amica“. Qualche cambiacasacca di lungo corso fulminato sulla via delle Leopolda. Quindi gli immancabili “figli di“: l’erede dell’ex ministro Totò Cardinale, che ormai da dieci anni ha ricevuto in dote dal padre il seggio al Parlamento. E il rampollo dell’ex sindaco di ...

Elezioni - Boschi dalle Alpi alle Piramidi : capolista anche in tre collegi in Sicilia. Il Pd sull’isola : “Atto di bullismo” : La candidatura di Maria Elena Boschi? “Sarà presente in diversi collegi e in diversi territori” Quali? “Sarà capolista anche in zone in cui ha avuto modo di lavorare nell’attività di governo, per esempio a Taormina dove è stata organizzatrice del G7 delle donne”. Parola di Matteo Renzi che in questo modo ha anticipato in conferenza stampa la decisione di piazzare la sottosegretaria del governo di Paolo ...

Verso le Elezioni - le candidature a Trapani e in Sicilia tra messaggini - veti - rifiuti... : Niente candidatura alla Camera, così come offertagli, per Salvo che dice di avere una visione romantica della politica non ancorata alla poltrona. Per Natale Salvo la componente del merito, ...

Elezioni : appello vescovi Sicilia a cittadini - 'basta disimpegno' : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Un appello alla partecipazione politica in vista delle Elezioni del 4 marzo. A lanciarlo sono i vescovi Siciliani nel documento finale della sessione invernale della Conferenza episcopale Siciliana, tenutasi a Palermo. I lavori, presieduti da monsignor Salvatore Gristi

Elezioni - il vero volto del centrodestra : a Sesto una via per Craxi. E in Sicilia “la mafia si combatte senza giustizialismo” : L’annuncio di una via intitolata a Bettino Craxi a Sesto San Giovanni. E in contemporanea, a Palermo, un peloso distinguo sulla lotta a Cosa Nostra firmato da Gianfranco Micciché: “Noi vogliamo combattere la mafia, ma senza giustizialismo“. Nel bel mezzo della campagna elettorale, il centrodestra getta la maschera dalla Lombardia alla Sicilia, in contemporanea. Mentre il sindaco dell’ex Stalingrado d’Italia, Roberto ...

Elezioni POLITICHE/APPELLO MOVIMENTO 'SICILIANI LIBERI'A ELETTORI "DENTRO L'URNA - LA NOSTRA BATTAGLIA PROSEGUE" : ... dalla costruttiva ma ferma opposizione extraparlamentare alla giunta di Nello Musumeci alle ELEZIONI amministrative, l´attività politica del MOVIMENTO continuerà nella speranza di risvegliare ...

Elezioni : Pd Sicilia - no a gestione oligarchica candidature (2) : (AdnKronos) - Da qui l'invito a Renzi "ad avere la giusta attenzione e rispetto per i militanti del Pd e della loro passione e senso di appartenenza, ascoltando proposte ed opinioni dei territori, dei circoli e delle direzioni provinciali che vanno convocati con la massima urgenza". A Raciti invece

Elezioni : Pd Sicilia - no a gestione oligarchica candidature : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - La paura è che le Elezioni di marzo possano trasformarsi nell'ennesima sconfitta per il Pd Siciliano e che la gestione "oligarchica" della fase delle candidature possa portare ad un disimpegno dei militanti. Sono questi i sentimenti emersi ieri nel corso di un'incontro