Elezioni | Brunetta | ' Mi preoccupa l' astensionismo'

Elezioni - Brunetta : “Legge Fornero? E’ giusto cancellarla”. Ma su La7 Berlusconi dice una cosa diversa : “La legge Fornero è l’unico punto del programma su cui abbiamo da discutere con la Lega: Salvini insiste per l’azzeramento della legge Fornero, noi insistiamo sull’azzeramento degli effetti negativi“. Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi a L’Aria che tira, su La7. Ma poco prima, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il capogruppo alla Camera dei Deputati per Forza Italia, Renato Brunetta , si è pronunciato ...

Elezioni 2018 - Brunetta : a giorni programma di coalizione del centrodestra : "Un programma per far ripartire l' Italia , uno shock fiscale per rilanciare la nostra economia. - assicura - Il tutto con grande credibilità e con senso di responsabilità rispetto ai conti pubblici .

Elezioni - Brunetta : “Con Grasso in campo Renzi sotto il 20%. Il Centrodestra unito con i cattolici prenderà oltre il 40%” : “I sondaggi continuano a fotografare l’ascesa del Centrodestra a discapito di una sinistra sempre più in difficoltà. La discesa in campo di Grasso ha un significato preciso: qualora lui dovesse avvicinarsi al 10%, vedremo un Pd Renziano sotto il 20%. Il Centrodestra invece è sempre più solido, con Fdi verso il congresso in crescita, la Lega che prenderà voti non solo al Nord e Forza Italia che si confermerà il primo partito della ...