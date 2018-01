: E se mettessimo Maometto in una pubblicità pag.1 @ilgiornale #31gennaio #rassegnastampa #PressOn - myPressOn : E se mettessimo Maometto in una pubblicità pag.1 @ilgiornale #31gennaio #rassegnastampa #PressOn -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) La Corte di Strasburgo per i diritti umani ha sentenziato: è lecito usare le figure di Cristo e della Madonna come icone pubblicitarie. Il non poterlo fare - da parte di un'azienda - viola il diritto alla libertà d'espressione.Bene. Da liberali (ma siamo tutti liberali...), pensiamo che la decisione sia ineccepibile. Mai, infatti, vorremmo che si limitasse la libertà di espressione di alcuno. E mai vorremmo che si vietasse l'uso commerciale dei simboli religiosi di un popolo, o sacri per una comunità. Ma «mai», significa «mai». Non vorremmo, mai, che qualcuno, domani, s'azzardasse a vietare l'uso di un'immagine disulle fiancate dei mezzi pubblici - sebbene a rischio di trasformarsi presto in autobus-bomba - per reclamizzare turbanti, o chessò, sostenere la campagna per le adesioni alla associazione ...