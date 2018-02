Dzeko Chelsea? Roma è casa mia

Dzeko : 'Lusingato dal Chelsea - ma Roma è casa mia' : Roma - ' E' vero che c'erano delle trattative in corso, è tutto quello che posso dire su questo argomento. Ci sono state tante speculazioni, falsità e anche un po' di affermazioni ridicole. Sono ...

Roma - Dzeko : "Lusingato dal Chelsea - ma felice di essere rimasto qui" : "Lusingato dall'interesse del Chelsea, ma Roma è casa mia e la Roma la mia famiglia". Dopo un mese di gennaio a dir poco complicato, Edin Dzeko parla al portale "klix.ba" e racconta come ha vissuto ...

Dzeko fa chiarezza sulla trattativa con il Chelsea : “scritte tante falsità - ecco come sono andate le cose” : Edin Dzeko è stato al centro del mercato di gennaio. Per diversi giorni si è parlato di un possibile trasferimento al Chelsea nell’ambito dell’operazione che ha portato a Londra Emerson Palmieri. Alla fine l’attaccante bosniaco è rimasto a Roma e a calciomercato chiuso ha voluto fare chiarezza su come sono andate realmente le cose. ecco le sue dichiarazioni al portale bosniaco ‘Klix.ba’: “sono davvero ...

Dzeko : 'Lusingato dall'interesse del Chelsea ma Roma è casa. Sono felice di essere rimasto' : Edin Dzeko, centravanti della Roma, è stato intervistato dal portale bosniaco klix.ba per commentare il suo mancato trasferimento al Chelsea. In questa sessione di mercato invernale sei stato molto ...

Calciomercato - Dzeko al Chelsea? Conte : 'Resterà alla Roma' : "Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Con queste parole Antonio Conte mette in maniera forse definitiva la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il ...

Chelsea - Conte : 'Dzeko continuerà a essere della Roma' : ROMA - 'Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma'. Antonio Conte mette la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il Chelsea , mentre si appresta ad accogliere ...

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma - Conte conferma : Dzeko non verrà : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:56:00 GMT)

Chelsea - Conte conferma : “Dzeko resta alla Roma. Emerson vicino” : Chelsea, Conte conferma: “Dzeko resta alla Roma. Emerson vicino” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chelsea, Conte conferma – La trattativa tra Dzeko e il Chelsea orami sembra definitivamente arenata. Il bosniaco infatti non ha raggiunto l’accordo con la dirigenza dei Blues sui temi legati al contratto: la cifra richiesta dal ...

Chelsea - Conte si scopre : “Dzeko - Emerson e Giroud - vi dico tutto” : Il tecnico del Chelsea Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa delle mosse di mercato del club londinese, sbottonandosi abbondantemente in merito ai due romanisti trattati in questa sessione. “Dzeko? Non mi piace parlare di altri giocatori. E’ un calciatore della Roma e penso che continuerà ad esserlo. Emerson vicino? Sì. Il club ha deciso di prestare Kenedy e avevamo due opzioni: comprare un altro giocatore o andare avanti ...

Dzeko ED EMERSON VIA DALLA ROMA? / Calciomercato - in Bosnia riaprono uno spiraglio per l'attaccante al Chelsea : DZEKO ed EMERSON via DALLA ROMA? Calciomercato news: si complica l'affare che doveva portare il Bosniaco al Chelsea, mentre si continua a trattare per il terzino brasiliano ex Palermo.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Emerson verso Chelsea - Dzeko fumata nera : ANSA, - ROMA, 29 GEN - Emerson Palmieri è sempre più vicino al trasferimento al Chelsea. Il brasiliano della Roma infatti avrebbe raggiunto un accordo coi Blues per un contratto fino al 2022 da 4 ...

Calciomercato Roma - Dzeko non parte. Emerson va al Chelsea : Roma - Emerson Palmieri è sempre più vicino al trasferimento al Chelsea . Il brasiliano della Roma infatti avrebbe raggiunto un accordo coi Blues per un contratto fino al 2022 da 4 milioni di sterline ...

Saltato Dzeko - il Chelsea è vicino a Giroud : Il Chelsea non si ferma e, dopo il fallimento della trattativa per Edin Dzeko, ora sta puntando forte su Olivier Giroud dell'Arsenal, come riporta Sky Sport .