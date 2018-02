: Dropbox: come funziona e come usarlo al meglio - stefanopriolo : Dropbox: come funziona e come usarlo al meglio -

(Di giovedì 1 febbraio 2018)è uno dei servizi più celebri del mondo del file hosting ossia di archiviazione di documenti di qualsiasi tipo e estensione su server online per diversi scopi molto utili. Quali? Soprattutto il cloud storage ossia il salvataggio sicuro “sulle nuvole”, ma anche la sincronizzazione automatica dei file e, ultimo ma non per importanza,strumentolavorativo di condivisione e partecipazione.utilizzare al? Abbiamo isolato dodici punti che vanno dai consigli più basilari per lelità tipo fino agli usi più sorprendenti di, che porteranno l’esperienza verso un livello superiore. 1 Quanto costaavere più spazio gratis –basic, ossia la versione standard, è gratuita e offre 2GB di archiviazione. Se non bastano, a 8.25 euro al mese si avranno 2TB. Per quanto riguarda la versione Business, si parte da 10 euro al mese ...