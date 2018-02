Droga all' Isola | spunta il video Instagram che fa infuriare | Francesco rischia

Uso di Droga all'Isola dei Famosi - il Moige attiva l'Ambasciata dell'Honduras in Italia : 'Francesco ha portato la droga all' Isola dei Famosi ', queste poche parole pronunciate da Eva Henger lunedì scorso hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Dopo diversi personaggi del mondo dello spettacolo che si sono schierati chi da una parte chi dall'altra e il comunicato della produzione, ora interviene il Moige , il Movimento Italiano Genitori. Sul sito ufficiale scrive : '...

Droga all'Isola dei famosi : tutta la verità Video : Nella puntata del 29 gennaio 2018 Eva Henger ha accusato il naufrago #Francesco Monte di aver violato il regolamento del reality, facendo utilizzo di Marijuana. Si apre così la seconda puntata dell'Isola dei famosi [Video], vediamo qualche dettaglio in più. Eva contro Francesco: 'ha fumato sull'isola' 'Ha portato la Droga nel programma' sostiene Eva in diretta, dichiarazione che ha spiazzato tutti, naufraghi e studio. Alessia Marcuzzi in ...

Droga all’Isola? "Attivata l’Ambasciata dell’Honduras in Italia" : “Quello che è successo ieri sera in diretta su Canale 5 a L’Isola dei Famosi è un fatto gravissimo (...) Abbiamo subito denunciato l’episodio all’ambasciata dell’Honduras in Italia, tramite la sua...

Francesco Monte - cosa rischia dopo la denuncia per la Droga all'Isola dei Famosi : Francesco Monte denunciato dal Moige per la presunta droga , nello specifico marijuana, introdotta all' Isola dei Famosi prima che i concorrenti dessero effettivamente inizio al reality. Francesco ...

Droga all'Isola - Jeremias Rodriguez difende Francesco Monte : 'Che ca***ta ha sparato quella' : Dopo la mamma di Cecilia che aveva messo un like ad un post contro Francesco Monte , ora interviene Jeremias Rodriguez che si dichiara dalla parte dell'ex fidanzato della sorella. Mentre l'opinione ...

Uso di Droga all'Isola dei Famosi? Per chiarire ci si affiderà alla Var : Eva Hunger denuncia 'l'uso di droga' all'Isola dei Famosi. E chiaramente si accede la polemica. Soprattutto su Francesco Monte , ex tronista di Maria, additato come consumatore. Il caso ' Lui dovrebbe ...

Droga all’Isola : indagine in corso da parte di Mediaset : Francesco Monte - Isola dei Famosi 2018 Mediaset ha preso una decisione riguardo allo scandalo della Droga, scoppiato ieri sera durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato e fumato della marijuana in trasmissione (leggi qui), violando un regolamento che in questi casi prevede l’immediata espulsione. I vertici dell’azienda fanno sapere che saranno presi dei ...

Signorini commenta il caso 'Droga' all’Isola dei Famosi : la critica pungente Video : Ieri è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta dalla bellissima Alessia Marcuzzi. Questa puntata ci ha riservato tante novita' e soprattutto, colpi di scena, che hanno avuto come protagonisti il pezzo da 90 #Francesco Monte ed Eva Henger. Quest'ultima, ha mosso delle pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, accuse che hanno anche penalizzato la donna durante il televoto ...

'Non starò zitta!'. Droga all'Isola - tutti con Monte ma non la madre di Cecilia : Un'accusa gravissima nei confronti dell'ex tronista che, per la cronaca, la scorsa settimana aveva nominato proprio Eva. Non deve aver mandato giù quella nomination la Henger e, appena Alessia ...

Francesco Monte - Droga all'Isola dei Famosi : la mamma di Cecilia Rodriguez spara a zero sull'ex genero : Ha stupito tutti la confessione di Eva Henger sul caso marijuana fumata durante il programma da Francesco Monte . Se Alessia Marcuzzi ha voluto chiudere in fretta la spinosa questione - e così ha ...

Eva Henger eliminata dall'Isola dei Famosi dopo le accuse choc a Francesco Monte : 'Ha portato Droga' : Eva Henger a muso duro contro Francesco Monte. E forse proprio per questo eliminata dall'Isola dei Famosi. La pornostar non ha usato mezzi termini per screditare l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ...