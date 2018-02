Dragon Ball FighterZ Recensione | una nuova era per i tie-in nipponici

Dragon Ball FighterZ : distribuite 2 milioni di copie : Arrivano i primi risultati per l'apprezzato Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Bandai Namco e Arc System Works, già recensito sulle pagine di Eurogamer.it.Come segnala DSOGaming, il publisher ha rivelato che Dragon Ball FighterZ ha già distribuito due milioni di copie in tutto il mondo. Inoltre, è stata resa disponibile una patch secondaria per la versione PC, del peso di circa 2,8 GB, che interviene a correggere un particolare ...

Dragon Ball FighterZ tra sorprese e segreti : Goku e Vegeta SSJ Blue nello Story Mode - ecco come averli : Molti giocatori di Dragon Ball FighterZ avranno ormai terminato ampiamente lo Story Mode del nuovo picchiaduro di Arc System Works: la storia del gioco si divide, come sappiamo, in tre differenti archi narrativi e, nel corso di questi, si possono utilizzare quasi tutti i personaggi del roster e farli crescere in un piccolo sistema di progressione. Goku e Vegeta però, complice un escamotage narrativo, non sono in grado di diventare Super Saiyan ...

Il datamining di Dragon Ball FighterZ anticipa l'arrivo di nuovi personaggi : Dragon Ball FighterZ è arrivato sul mercato solo da qualche giorno, ma in molti pensano già al futuro del gioco sviluppato da Arc System Works e a cosa potranno contenere i DLC previsti per il titolo.Come riporta Gaming Bolt, potremmo già avere qualche indicazione sui prossimi contenuti in arrivo per Dragon Ball FighterZ. Alcuni utenti hanno curiosato tra i file della versione PC del gioco, trovando numerosi riferimenti a possibili nuovi ...

Dragon Ball FighterZ : vi mostriamo una combo a dir poco devastante : Dragon Ball FighterZ ha fatto la sua comparsa sul mercato console e PC, diventando subito il picchiaduro più giocato su Steam della storia.Come riporta Eurogamer, un giocatore ha scovato un'interessante combo che permette di infliggere letteralmente oltre novemila punti di danno, tanto per citare il celebre meme con protagonista Vegeta, diventato virale.La combo in questione fa 10.000 punti di danno, è dunque capace di mettere ko un personaggio ...

Problemi Dragon Ball FighterZ con i Ring - facciamo il punto della situazione : Dragon Ball FighterZ è sul mercato da qualche giorno e tantissimi giocatori appassionati stanno già macinando scontro online o portando a compimento le modalità single player come la Storia o l'Arcade. Per quanto riguarda il comparto online, tuttavia, rimane qualche problema nonostante le magagne della beta siano state grosso modo risolte. Vediamo di fare il punto della situazione. Il matchmaking di Dragon Ball FighterZ, a quanto pare, ...

Dragon Ball Super : anticipazioni puntata 126 - è la fine per l'universo 7? Video : Eccoci con un nuovo articolo riguardante la serie animata #Dragon Ball Super. Oggi vi forniremo le prime anticipazioni della puntata 126. Dopo l'incontrastabile potenza dei due esponenti dell'undicesimo universo, Toppo e Jiren, è d'uopo chiederci se è realmente la fine per l'universo 7 e di conseguenza per Goku e gli altri guerrieri Z. A fornirci qualche risposta è il numero 9 della nota rivista giapponese Weekly Shonen Jump, acquistabile in ...

‘Dragon Ball FighterZ’ - recensione del nuovo gioco per Ps4 Video : Oggi abbiamo avuto modo di analizzare una delle novita' più attese del 2018: stiamo parlando di ‘#Dragon Ball FighterZ’, disponibile per la console Playstation 4 [Video], Xbox One e su pc. Il prodotto è stato sviluppato dall’azienda giapponese Arc System Works e pubblicato dalla famosissima Bandai Namco, lanciato ufficialmente sul mercato dallo scorso 26 gennaio. Andiamo ora a recensire questo recente prodotto per valutare i pregi ed eventuali ...

Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ da record nella classifica di vendite del Regno Unito : Le due uscite più importanti del mese di gennaio sono in vetta alla classifica di vendite UK della scorsa settimana e per un motivo o per l'altro sono entrambi dei record per i rispettivi franchise.Monster Hunter World, secondo quanto riportato da Eurogamer.net e rivelato a GfK Chart-Track, è "di gran lunga" il gioco della serie che ha venduto di più nella prima settimana sul mercato superando il precedente record di Monster Hunter Generations. ...

Dragon Ball FighterZ : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il debutto di Xenoverse 2 lanciato su PC, PS4 e Xbox One nel 2016 e solo lo scorso anno su Nintendo Switch, Bandai Namco porta su PC e console (Switch esclusa) un nuovo titolo incentrato sull’universo di Dragon Ball Z, a cura di Arc System Works, software house specializzata nello sviluppo di picchiaduro 2D in cell shading, ci stiamo riferendo a Dragon Ball FighterZ, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra ...

‘Dragon Ball FighterZ’ - recensione del nuovo gioco per Ps4 : Oggi abbiamo avuto modo di analizzare una delle novità più attese del 2018: stiamo parlando di ‘Dragon Ball FighterZ’, disponibile per la console Playstation 4, Xbox One e su pc. Il prodotto è stato sviluppato dall’azienda giapponese Arc System Works e pubblicato dalla famosissima Bandai Namco, lanciato ufficialmente sul mercato dallo scorso 26 gennaio. Andiamo ora a recensire questo recente prodotto per valutare i pregi ed eventuali difetti del ...

Dragon Ball FighterZ avrà nuove modalità di gioco - tutte le novità in arrivo : Dragon Ball FighterZ è finalmente disponibile da alcuni giorni e diversi giocatori hanno già portato a compimento la modalità Storia e si stanno cimentando continuamente nei match online. Manca, tuttavia, una congrua offerta di modalità e Arcy System Works sta lavorando per garantire alla community qualche succosa novità. Sappiamo già che, tramite DLC a pagamento, arriveranno nuovi personaggi che si aggiungeranno al roster, ma occorre ...

Dragon Ball Super : cosa è accaduto nell'episodio 125? Video : In questo articolo vi faremo un resoconto dell'episodio 125 di Dragon Ball Super [Video], l'ultimo andato in onda in Giappone. Ricordiamo che la saga attuale della serie animata riguarda il Torneo del Potere. Mancano solamente sei minuti alla fine dell'evento e sono davvero pochi i guerrieri che stanno continuando a combattere sul ring. Il settimo ed undicesimo universo hanno ancora alcuni contendenti in azione. Da una parte abbiamo Goku, ...

Guida Dragon Ball FighterZ per ottenere velocemente gli Zeni : È tempo di una nuova Guida Dragon Ball FighterZ: quest'oggi ci dedichiamo all'accumulo di Zeni, la valuta in game necessaria per effettuare delle piccole microtransazioni e sbloccare così vari oggetti in game - o, in caso non riusciate a completare l'Arcade, ad acquistare Goku Super Saiyan Blue e Vegeta Super Saiyan Blue, rispettivamente al costo di 500.000 e 300.000 Zeni. Scopriamo insieme qualche piccolo consiglio per accumulare Zeni in ...

Guida Dragon Ball FighterZ ai migliori team da comporre : Guida Dragon Ball FighterZ per comporre il miglior team possibile da sfoggiare nei vostri match online e in locale: oggi vi diamo qualche consiglio utile per scegliere la squadra da tre lottatori perfetta per ogni situazione. Pronti? Allora partiamo con i nostri consigli! Innanzitutto bisogna considerare un elemento importante: la disposizione dei personaggi che sceglierete. Il primo membro del team ha un'importanza fondamentale, corrisponde ...