Dopo 37 anni | Bim Bum Bam torna in tv? Sembrerebbe di si | ma con qualche novità

Due album di Fabrizio Moro a febbraio : Dopo Parole - Rumori e Anni torna nei negozi Domani : Due album di Fabrizio Moro sono in programma per il mese di febbraio. Dal 9 febbraio sarà disponibile in tutti i negozi l'album Domani che si aggiunge al progetto Best of Parole, Rumori e Anni già in pre-order su iTunes. Domani è l'album rilasciato in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2007 e torna nei negozi a più di 10 Anni da quel momento in versione CD e per la prima volta anche in VINILE 33 giri trasparente, in un ...