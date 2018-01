Don Matteo 11 – Quarta puntata del 1° febbraio 2018 – Anticipazioni e trama

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata del primo febbraio : maresciallo Cecchini superstar : Archiviato il primo trittico di episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 1 febbraio alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie Rai con la quarta serata della nuova stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei ...

Don Matteo trama 4^ puntata : Sofia innamorata - Cecchini tradisce la moglie? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su una delle fiction [Video] più amate dai telespettatori italiani. Di chi stiamo parlando se non di #Don Matteo, la #Serie TV con Terence Hill che sta riscuotendo un grandissimo successo in occasione della sua undicesima edizione. La trama della quarta puntata in onda giovedì 1 febbraio rivela che il matrimonio tra il maresciallo Cecchini e Caterina potrebbe finire per colpa di un ...

Don Matteo 11 - quarta puntata : problemi di cuore! : La quarta puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di emozioni e colpi di scena. Nel primo vedremo il sacerdote indagare su un delicato caso di bullismo, nel secondo invece Don Matteo incontrerà un’eccentrica e confusa signora dal passato piuttosto turbolento… Il quarto appuntamento della fiction, che andrà in onda giovedì 1 febbraio alle 21.25 su Rai 1, vedrà Chiara insegnare ad Anna come fare colpo sugli uomini e ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni quarta puntata 1 febbraio 2018 : Cosa succederà giovedì 1 febbraio 2018? Le anticipazioni di Don Matteo 11 sulla quarta puntata non mancano neanche questa settimana. Nino Frassica e Terence Hill con l'amicizia dei loro rispettivi personaggi continueranno ad allietare i nostri giovedì sera ancora per parecchie settimane: sono ben tredici le puntate in programma, infatti, e il pubblico sembra essere molto contento anche dell'arrivo del nuovo capitano. Anna Olivieri sta piacendo ...

Ascolti tv : Don Matteo 11 vola - ascolti verso il 30% : Ancora un successo per Don Matteo su Rai1: ieri i due episodi dell'undicesima stagione della fiction interpretata da Terence Hill in prima serata hanno totalizzato 6 milioni 749 mila spettatori (28.8% ...

Ascolti TV | Giovedì 25 gennaio 2018. Don Matteo 28.8% - Sole a Catinelle 15.6%. Le Spose di Costantino sprofonda al 2.7% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.749.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 3.764.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 Le Spose di Costantino ha interessato 690.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Captain America: Il Primo Vendicatore ha intrattenuto 1.377.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 M di Michele Santoro ha raccolto davanti al video 950.000 ...

Anticipazioni Don Matteo 11 : trama del quarto episodio del 1 febbraio 2018 Video : Dopo il boom d'ascolti della prima puntata di Don Matteo 11 [Video] che ha raggiunto oltre otto milioni di spettatori e superando il 30% di share, il secondo appuntamento della fiction Rai ha avuto un piccolo calo. Nonostante questo, è riuscito a battere nettamente la concorrenza delle reti Mediaset. Nel terzo episodio la new entry Capitano Olivieri ha cercato di riconquistare il suo ex compagno che ha deciso di entrare in seminario, mentre ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni terza e quarta puntata 1 febbraio e 25 gennaio : vittima di bullismo : Questa sera, giovedì 25 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 torna Don Matteo 11, con la terza puntata della nuova stagione sulle avventure del sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:46:00 GMT)