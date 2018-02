Don Matteo 11 – Quarta puntata del 1° febbraio 2018 – Anticipazioni e trama

Don Matteo 11 : anticipazioni quinta puntata di giovedì 15 febbraio 2018 : Maria Chiara Giannetta. Don Matteo non sembra accusare il passare degli anni e continua ad appassionare il pubblico di Rai1, pronto a sintonizzarsi numeroso ogni giovedì sera per seguire le avventure del prete detective interpretato da Terence Hill. La novità più importante di questa stagione è senza dubbio rappresentata dalla presenza nel cast della Capitana Anna Olivieri, il personaggio che ha sostituito il capitano Giulio Tommasi (Simone ...

Anticipazioni Don Matteo 11 : Cosimo - un passato ricco di misteri : Don Matteo 11: Anticipazioni quinta puntata Il successo di Don Matteo sembra inarrestabile. Anche l’undicesima stagione sta ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico di Rai Uno. Nonostante i cambiamenti, i protagonisti principali continuano ad appassionare i telespettatori, che tutti i giovedì rimangono incollati al piccolo schermo. I fan di Don Matteo 11, però, […] L'articolo Anticipazioni Don Matteo 11: Cosimo, un passato ...

Don Matteo 11 si ferma per Sanremo e torna su Rai 1 il 15 febbraio 2018 : Don Matteo 11 si prende una pausa di due settimane per dare spazio al Festival di Sanremo 2018. Ecco di seguito tutte le informazioni su quando torna la fiction di Rai 1. SCOPRI TUTTO SU #DONMatteo11 Don Matteo 11 va in pausa per Sanremo La kermesse musicale infatti sarà protagonista delle prime serate di Rai 1 dal 6 al 10 febbraio. L’undicesima stagione della serie tv con Terence Hill salterà quindi il suo consueto ...

L'intervista alla capitana di Don Matteo : La passione per la recitazione quando è iniziata? 'Già a 11 anni ho cominciato a fare i primi spettacoli di teatro amatoriale. Poi a 14 anni a Foggia ho seguito dei laboratori teatrali. Non pensavo ...

A Don Matteo c'è una capitana : Dopo sette mesi in cui mi sono mantenuta a Roma facendo la baby-sitter ho avuto il primo ruolo in un film sui testimoni di Geova, La ragazza del mondo . Poi sono arrivate le fiction, Che Dio ci aiuti ...

Quarta puntata di Don Matteo 11 del 1° febbraio - anticipazioni e promo : Sofia - Seba e una sorpresa : Quarta puntata di Don Matteo 11 su Rai1: prosegue l'appuntamento con l'undicesima stagione della longeva fiction con protagonista Terence Hill e Nino Frassica. Stasera, 1° febbraio, andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio. Il nostro sacerdote in bicicletta si troverà ad affrontare un delicato caso di bullismo, un fenomeno attuale purtroppo sempre più in espansione nel nostro Paese. La fiction non perderà l'occasione per sviluppare la ...

