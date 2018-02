Domani debutta al Paisiello di Lecce ' Il Misantropo di Molière' con Sara Bevilacqua

LA VEDOVA ALLEGRA di Franz Lehár debutta Domani per la Stagione Lirica 2017-2018 al Teatro Filarmonico di Verona : domani, torna al Teatro Filarmonico un titolo molto amato dal grande pubblico: La VEDOVA ALLEGRA di Franz Lehár. L’operetta in tre atti dà il via alla Stagione 2017-2018 della Fondazione Arena di Verona e accompagna il pubblico fino alla notte di San Silvestro, per festeggiare con una musica appassionante e balli coinvolgenti l’arrivo dell’anno nuovo. L’allestimento della Fondazione Arena di Verona, che ha debuttato al Filarmonico nel febbraio ...