DIRETTA Italia-Serbia risultato finale 1-1 calcio a 5 streaming video e tv | De Luca

Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv e DIRETTA Streaming le partite di venerdì 2 febbraio. Il programma completo : Domani venerdì 4 febbraio inizierà il lungo weekend dedicato agli ottavi di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. L’Italia sarà impegnata contro il Giappone: sul veloce indoor di Morioka gli azzurri partono con tutti i favori del pronostico e cercano di portarsi subito sul 2-0 per compiere un primo decisivo passo verso il passaggio del turno. Ad aprire la giornata sarà Fabio Fognini che sfiderà Taro Daniel, numero 2 della Nazionale di ...

LIVE – Europa Cup pallanuoto femminile 2018 : Italia-Ungheria in DIRETTA 1-1. Debutto per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. A Volos, in Grecia, c’è subito l’esordio per la nazionale italiana guidata da Fabio Conti: il Setterosa sfida al Debutto alle 18 l’Ungheria, in un match che vede ovviamente super favorite le azzurre, reduci da un common training trionfale in Australia con la nazionale oceanica (tre vittorie in tre amichevoli a Perth). ...