A due anni dalla maturità solo un diplomato su 3 (34,3%) svolge uncoerente col titolo dio, la metà deideve accontentarsi di un impiego qualsiasi. Lo rileva la Fondazione Agnelli nel rapporto sugli Istituti Tecnici e Professionali. Su 100si sono iscritti all' Università solo 30.Gli altri hanno preferito entrare nel mondo del, ma solo il 28% ha lavorato per oltre 6 mesi nei 2 anni post-diploma, il 14,7% ha fatto lavori saltuari, il 27,4% non ha fatto nulla.(Di giovedì 1 febbraio 2018)