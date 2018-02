Dieta vegana pericolosa per i bambini | dove prendono l' energia?

I pediatri bocciano la Dieta vegana : non è sufficiente : I pediatri bocciano la dieta vegana: non è sufficiente Non può essere raccomandata in età evolutiva e neppure per le donne in gravidanza. L’importante, raccomanda Claudio Maffeis, referente della Società italiana di pediatria, è evitare sempre il fai da te Continua a leggere L'articolo I pediatri bocciano la dieta vegana: non è sufficiente sembra essere il primo su NewsGo.

Dieta vegana - il no dei pediatri : “Non è sufficiente - richiede un'integrazione” : L'alimentazione vegana non è di per sé sufficiente e richiede un'integrazione, per questo i genitori devono essere consapevoli che si pongono alcuni limiti nel caso in cui vogliano sceglierla per i propri...