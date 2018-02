"Non ho mai prospettato le larghe intese, hanno ammazzato l'Italia". Così Di Maio del M5S torna a smentire quanto riportato ieri dalla Reuters."Ha rilanciato un titolo sbagliato.Il giallo non è su quello che ho detto, ma tra voi e la Reuters", afferma Di Maio. "Se il M5S non avrà una maggioranza assoluta, faremo un appello pubblico alle forze politiche per mettere insieme i temi",precisa."Non vedo incastri Pd-FI, né FI-Lega-FdI, quindi l'unica alternativa è tornare a votare. Ma noi non vogliamo lasciare l'Italia nel caos".(Di giovedì 1 febbraio 2018)

