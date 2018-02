David Byrne crea la playlist ' The Beautiful Shitholes' con musica africana e caraibica in

David Byrne in Italia nel 2018 per tre concerti a luglio : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : David Byrne in Italia nel 2018 per tre imperdibili concerti: il frontman dei Talking Heads sarà in Italia il prossimo anno per tre appuntamenti a luglio. I concerti di David Byrne in Italia nel 2018 si terranno la prossima estate, a partire dal 19 luglio al Pala De Andrè di Ravenna, nell'ambito del Ravenna Festival, il 20 luglio a Perugia all'Arena Santa Giuliana per l'Umbria Jazz 2018 e il 21 luglio a Trieste in Piazza Unità d'Italia per ...