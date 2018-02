Darkest Dungeon | rivelata la data d' uscita su Xbox One

Darkest Dungeon approderà su Nintendo Switch questo mese : Lo sviluppatore Red Hook Studios ha annunciato che Darkest Dungeon è in arrivo su Nintendo Switch questo mese , più precisamente il 18 gennaio.Come riferisce Eurogamer , si tratta di un gioco basato su turni in cui verranno generati tetri Dungeon da esplorare dal sapore lovecraftiano. Mentre ci inoltreremo tra sotterranei e catacombe potremo incontrare e combattere creature sempre più inquietanti.Dalla nostra avremo abilità basate su un sistema ...

Svelata la data di uscita di Darkest Dungeon : Crimson Edition per Switch? : Da qualche tempo si parla della versione Nintendo Switch di Darkest Dungeon ma fino ad ora non sono emerse notizie ufficiali per quanto riguarda la data di uscita precisa.Ora, stando alla segnalazione della divisione tedesca di Amazon riportata da Nintendoeverything, sembra che Darkest Dungeon: Crimson Edition, un'edizione estesa del gioco già uscito su PS4, Xbox One e PC, arriverà su Switch il prossimo 22 marzo al prezzo di 39,99 Euro, inoltre ...